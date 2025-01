Quando il tempo dell'alta frequenza è sempre più tecnologico

Ascolta ora 00:00 00:00

Nel 1959, Longines presentò il primo movimento ad alta frequenza per un orologio da polso, il calibro manuale 360, di forma rettangolare (il bilanciere Guillaume oscillava a 36.000 alternanze/ora): l'orologio che impiegò tale meccanismo, con piccoli secondi al 6, fu prodotto in 200 esemplari fra il 1959 e il 1963. I naturali problemi determinati dall'ottimizzazione della lubrificazione e dell'autonomia, in presenza di un'operatività a 5Hz, trovarono un ottimo interprete nel calibro automatico 430 (dotato dell'innovativo scappamento Clinergic, a garanzia di una precisione pari a +/- 2 secondi al giorno), solotempo con secondi centrali, proposto su orologi di serie, denominati Ultra-Chron, sul mercato dal dicembre del 1966. All'inizio del 1968, l'Ultra-Chron venne evoluto in una versione diver, animata dal calibro 431 (aggiunta della data e maggiore sottigliezza, rispetto al 430) e sviluppata su cassa «coussin» da 41 mm, impermeabile fino a 20 atmosfere e con lunetta girevole unidirezionale. Proprio a tale variante subacquea, Longines si è ispirata per rilanciare questa prestigiosa linea, nel 2022, con cassa in acciaio da 43 mm, evidentemente coussin e assicurata impermeabile fino a 300 metri, equipaggiandola con il calibro automatico L836.6: 36.000 alternanze/ora, spirale in silicio e 52 ore di riserva di carica, fruisce della certificazione cronometrica su movimento in cassa, effettuata da Timelab Ginevra, rinomato laboratorio indipendente, ottenuta al termine di un periodo di test severi della durata 15 giorni. Oggi, quella struttura filante ed ergonomica nella chiusura delle anse, con corona e fondello in titanio chiusi a vite, è proposta in fibra di carbonio: le strisce unidirezionali, combinate con la resina epossidica ed inserite in uno stampo, sono riscaldate e compresse ad alta pressione, prima di essere tagliate a freddo, creando motivi sempre diversi e rendendo unico ogni pezzo.

La ghiera girevole unidirezionale in titanio prevede l'inserto graduato in alluminio grigio scuro, a conferma della leggerezza dell'insieme, ed incornicia un quadrante antracite sabbiato, con indici a barretta applicati e lancette a bastone PVD grigio, trattati con SuperLuminova a luminescenza blu. L'Ultra-Chron Carbon è completato da un cinturino in tessuto tecnico nero con fibbia ad ardiglione in titanio.