Quei nove anni da irregolare un fallimento della giustizia

Ci sono un paio di reazioni possibili di fronte al racconto degli ultimi 9 anni dell'extracomunitario irregolare peruviano, accusato di aver stuprato e ucciso la 19enne Aurora Livoli: allargare le braccia e alzare gli occhi al cielo o controllare rabbia e indignazione, volgendo ugualmente gli occhi al cielo, ma per chiedere giustizia, tremenda giustizia. E non sarà difficile immaginare a che categorie umane, ancor prima che politiche, si accoppino i due diversi atteggiamenti. Il che non deve consentire a nessuno di elevare i primi a bravi cristi, rispettosi del prossimo e dell'umanità intera e i secondi a pericolosi e rancorosi razzisti. Perché il curriculum del per ora presunto colpevole fa rabbrividire, ma ancor più arrabbiare fa l'assoluto fallimento della giustizia. Immigrato irregolarmente dal Perù 9 anni fa, il 57enne due anni dopo era finito in carcere per aver violentato una ragazza per strada. Arrestato, era stato condannato a 9, ma ne aveva scontati la metà, venendo rimesso i libertà con un decreto d'espulsione. Il che gli ha consentito di commettere altri reati: rapina aggravata, violenza sessuale e immigrazione clandestina. Due i provvedimenti d'espulsione del prefetto con accompagnamento alla frontiera: il primo eseguito nel 2019 e il secondo andato a vuoto nel 2024 perché era senza passaporto.

Poi (è proprio così) il certificato medico che ne decretava l'inidoneità a stare nel Cpr in attesa di ottenere il permesso per oltrepassare la frontiera. Il risultato di tutto questo? La vita spezzata di una 19enne, di fronte a cui le braccia allargate proprio non sono più tollerabili.