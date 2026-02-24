"Questioni urgenti da trattare in Germania"

Forze armate
a / è assolutamente necessario _ anche e soprattutto dal punto di vista della dignità nazionale che le prime 4 divisioni contemplate negli accordi Canevari siano formate con elementi tratti dai 600 mila internati militari
b / scremare tutte le CC. NN. per la nuova formazione della G.N. Rep. o il Corpo delle CC. NN. d'assalto
3° non insistere sulla pretesa di portare in Germania per istruzione i contingenti delle classi 24-25, perché ciò è oggi psicologicamente impossibile
4° autorizzare la chiamata delle classi anche nella Venezia Giulia così come è stato fatto nelle provincie Alpine
5 assicurare equipaggiamento e armamento alle reclute che si presentano. Tutto dev'essere pronto. Altrimenti la delusione avrà conseguenze disastrose.
6° Aliquote produzione bellica in Italia per le FF. AA. italiane
Politica
- Continua l'estromissione di ogni autorità italiana dalle provincie Alpine e Austriache.
- Grave depressione nelle popolazioni di quelle provincie e nel resto dell'Italia constatata da noi.
- La cosa può fornire motivo di propaganda al regime monarchico
- bilinguità anche là dove come nella provincia di Udine il 98 per % della popolazione è italiano meno
la valle del Natisone. O come in quella di Belluno che ha una popolazione di italiani ancor maggiore.
Conterà aver da 4 secoli le parole italiane
Economia e lavoro
a / riorganizzare i rapporti commerciali fra i due paesi
b / accordo di clearing per i salari degli operai emigrati in Germania
c / rapporti diretti dell'Italia con paesi terzi del tripartito
d / costituzione di un organismo di tutela delle masse operaie italiane in Germania
e / costituzione dellaFederazione dei Fasci repubblicani di Combattimento per gli italiani in Germania
f / trattamento internati militari e ritorno in Italia dei vecchi, ammalati, invalidi e di tutti quelli prelevati senza ragioni o discernimento.