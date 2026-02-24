Leggi il settimanale
"Questioni urgenti da trattare in Germania"

Il testo diplomatico di Mussolini consegnato agli Archivi di Stato

Forze armate

a / è assolutamente necessario _ anche e soprattutto dal punto di vista della dignità nazionale che le prime 4 divisioni contemplate negli accordi Canevari siano formate con elementi tratti dai 600 mila internati militari

b / scremare tutte le CC. NN. per la nuova formazione della G.N. Rep. o il Corpo delle CC. NN. d'assalto

3° non insistere sulla pretesa di portare in Germania per istruzione i contingenti delle classi 24-25, perché ciò è oggi psicologicamente impossibile

4° autorizzare la chiamata delle classi anche nella Venezia Giulia così come è stato fatto nelle provincie Alpine

5 assicurare equipaggiamento e armamento alle reclute che si presentano. Tutto dev'essere pronto. Altrimenti la delusione avrà conseguenze disastrose.

6° Aliquote produzione bellica in Italia per le FF. AA. italiane

***

Politica

- Continua l'estromissione di ogni autorità italiana dalle provincie Alpine e Austriache.

- Grave depressione nelle popolazioni di quelle provincie e nel resto dell'Italia constatata da noi.

- La cosa può fornire motivo di propaganda al regime monarchico

- bilinguità anche là dove come nella provincia di Udine il 98 per % della popolazione è italiano meno

la valle del Natisone. O come in quella di Belluno che ha una popolazione di italiani ancor maggiore.

Conterà aver da 4 secoli le parole italiane

***

Economia e lavoro

a / riorganizzare i rapporti commerciali fra i due paesi

b / accordo di clearing per i salari degli operai emigrati in Germania

c / rapporti diretti dell'Italia con paesi terzi del tripartito

d / costituzione di un organismo di tutela delle masse operaie italiane in Germania

e / costituzione della

Federazione dei Fasci repubblicani di Combattimento per gli italiani in Germania

f / trattamento internati militari e ritorno in Italia dei vecchi, ammalati, invalidi e di tutti quelli prelevati senza ragioni o discernimento.

