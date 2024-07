"Eversivo ogni atto contro l'informazione". Il monito di Mattarella

Ascolta ora 00:00 00:00

Come da tradizione, Sergio Mattarella ha partecipato alla cerimonia di consegna del "Ventaglio" da parte dell'Associazione stampa parlamentare, al Quirinale. Questa è stata l'occasione per affrontare i temi di stretta attualità e condannare le violenze che si sono registrate di recente, compresa quella nei confronti di un giornalista de La Stampa da parte di un gruppo di estremisti di destra, e quelle politiche.

" Ogni atto rivolto contro la libera informazione, ogni sua riduzione a fake news, è un atto eversivo rivolto contro la Repubblica. Garanzia di democrazia è, naturalmente, il pluralismo dell'informazione. A questo valore le istituzioni della Repubblica devono rivolgere la massima attenzione e sostegno ", ha detto il capo dello Stato, che ha ricordato " che i giornalisti si trovano ad esercitare una funzione di carattere costituzionale che si collega all'art.21 della nostra Carta fondamentale, con un ruolo democratico decisivo ". Eppure, ha proseguito, sono in aumento " contestazioni, intimidazioni, se non aggressioni, nei confronti di giornalisti, che si trovano a documentare fatti ". Rivolgendosi ai giornalisti presenti, quindi, il presidente della Repubblica ha dichiarato che " il ringraziamento più intenso riguarda il prezioso e talvolta non facile compito di seguire e interpretare il mondo delle istituzioni e della politica, dandone notizia ai cittadini, esprimendo opinioni, suggerimenti, critiche che - non va mai dimenticato - sono essenziali nella vita democratica ".

Alla libertà di opinione, ha proseguito, " si affianca la libertà di informazione, cioè di critica, di illustrazione di fatti e realtà. Si affianca, in democrazia, anche il diritto a essere informati, in maniera corretta. Informazione, cioè, come anticorpo contro le adulterazioni della realtà ". Ma nel suo intervento il presidente ha parlato anche della violenza che colpisce i politici in maniera sempre più frequente e l'ha definita un " aspetto inquietante ". Una " sub cultura che si ispira all'odio " e una " violenza che da verbale diventa frequentemente fisica ". Ha ricordato l'attentato a Trump e quello a Fico e tutti quelli che si sono susseguiti negli ultimi mesi.

È fondamentale e doveroso ribadire la condanna ferma e intransigente nei confronti di questa drammatica deriva di violenza contro esponenti politici di schieramenti avversi trasformati in nemici. Occorre adoperarsi sul piano culturale contro la pretesa di elevare l'odio a ingrediente, a elemento legittimo della vita: una spinta per retrocedere nell'incivile

", ha proseguito.