"Stupore". L'ira del Colle contro la stampa di sinistra

La campagna denigratoria contro questo governo portata avanti dall'opposizione supportata dai media di sinistra ha cercato di utilizzare anche Sergio Mattarella, le cui parole sono state strumentalizzate per l'ennesimo attacco all'esecutivo di Giorgia Meloni. Da parte di Repubblica c'è stato l'attacco diretto al governo sulla sanità mentre da La Stampa c'è stato il tentativo di inserire la figura del presidente della Repubblica nello scontro tra governo e magistratura. Nello specifico, Repubblica riporta le seguenti parole del capo dello Stato, che durante il Festival delle Regioni a Torino ha sottolineato come la sanità pubblica sia " un patrimonio prezioso, da difendere e adeguare ".

Per il quotidiano, queste parole sarebbero " un avvertimento che arriva nei giorni in cui il governo, a caccia di soldi per far quadrare una manovra complicata, sceglie la via dei tagli ". Ma non solo, perché la frase di Mattarella " la riflessione delle Regioni, in dialogo con il Paese e con la società, è particolarmente importante ", per il quotidiano diventa un " assist " che " non sfugge ai governatori, di ogni colore politico, che sono già sul piede di guerra per la mancanza di risorse in legge di bilancio ". Utilizzare strumentalmente il capo dello Stato e leggere nelle sue parole indicazioni contro l'esecutivo democraticamente è una mossa spregiudicata e che porta inevitabilmente a delle riflessioni sulla salute di questa politica e, in particolare dell'opposizione.

La ricostruzione fatta da Repubblica è stata talmente forzata e dissociata dalla realtà, che lo stesso Quirinale è intervenuto per smentire categoricamente quanto scritto dal quotidiano. Al Colle, infatti, si è registrato un certo " stupore " nel leggere la ricostruzione e l'associazione fatta dal quotidiano, soprattutto per " l'interpretazione che alcuni quotidiani hanno dato delle parole pronunciate ieri dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sul sistema sanitario nazionale ". Un collegamento, quello fatto dal quotidiano, che ha suscitato per l'appunto stupore al Quirinale anche rispetto ad un atteggiamento che in varie occasioni tende a riferire dichiarazioni del presidente della Repubblica che sono di carattere generale a questioni contingenti e quotidiane.

Insomma, al Colle sembrano essersi stancati di veder periodicamente strumentalizzate le dichiarazioni del capo dello Stato, che per meri fini politici viene usato dall'opposizione. Le parole sulla sanità sono solamente l'ultimo atto di una strategia che sembra ormai consolidata in tal senso. Ma l'avviso del Quirinale è ora più chiaro che mai.