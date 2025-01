Ragazzi in città più armati. I tentati omicidi sono triplicati

Ascolta ora 00:00 00:00

È allarme a Milano per l'aumento dei reati commessi a mano armata da minorenni, dove le armi sono soprattutto da taglio. Il dato emerge nella relazione della Procura generale di Milano diffuso in occasione dell'inaugurazione dell'Anno giudiziario. La facile disponibilità delle armi «può spiegare anche l'allarmante aumento dei tentati omicidi, triplicati nel periodo in trattazione rispetto al dato del periodo precedente, attesa la naturale maggiore offensività delle aggressioni portate a mano armata», si legge. Tra i tentati omicidi, «la quasi totalità è stata commessa con l'uso di un coltello». In numeri assoluti «sono 24 le denunce per tentato omicidio rispetto alle otto registrate l'anno precedente (+300%)». Di fronte a un fenomeno che desta «allarme», la risposta è quella di smettere di dichiarare l'irrilevanza del fatto e attivare con «l'esercizio dell'azione penale, un contatto del minore con la giustizia, onde radicare la coscienza dell'illiceità della condotta e delle possibili, gravissime conseguenze di essa sulla perpetrazione di ulteriori reati». Accanto all'intervento dei magistrati «rimane imprescindibile - si legge nel documento - che vengano dispiegate azioni educative e informative ad ampio spettro». La maggioranza delle denunce che riguarda minori a Milano attiene ai reati contro il patrimonio, seguiti da quelli per spaccio. Diminuiscono i furti: 949 in totale (1.097 nell'anno precedente), in flessione le rapine (556 in totale, a fronte di 725), crescono i reati per droga da 259 a 306.

«Resta alto il sommerso, con un uso di sostanze molto diffuso tra giovani e giovanissimi. In netto calo i reati di violenza sessuale: 133 le denunce, (meno 46%). Aumentano, invece, i casi di maltrattamenti in famiglia (77 procedimenti a fronte dei 69 dell'anno precedente).