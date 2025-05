La Rai si riprende Sanremo e Fiorello

Ascolta ora 00:00 00:00

Non è un caso che siano capitati nello stesso giorno, quasi nelle stesse ore. Due capisaldi della rete pubblica tornano al loro posto e ridanno fiato a questa bistrattata tv di Stato: Fiorello che riappare in Rai, su Radio 2 e la Rai medesima che, in sostanza, si riprende Sanremo mettendo fine a una querelle infinita. È successo tutto ieri.

Partiamo dallo showman che venerdì scorso ha compiuto 65 anni: dopo giorni di indiscrezioni, ieri mattina è andato veramente a via Asiago e alle 13,45, dopo aver parlato con i vertici, ha preso la linea sul secondo canale radio insieme al fido Fabrizio Biggio. Insomma, stanco di starsene sul divano a poltrire, ha deciso di tornare a modo suo, e ci starà tutti i pomeriggi dalle 13,45 alle 14,30 per qualche settimana.

In pochi minuti, chiamando con il suo telefonino, si è fatto fare un jingle da Jovanotti, ha scherzato con la Hunziker sull'Eurofestival e con Amadeus sui suoi minuscoli share sul Nove.

Da oggi partirà il vero e proprio show, dal titolo Radio2 Radio Show. La pennicanza, disponibile anche su Raiplay e la mattina successiva sempre su Radio 2 dalle 7 alle 7.30: un esperimento, un work in progress, un antipasto di un possibile altro programma in autunno, magari declinato anche in tv, in qualche progetto cross-mediale.

E veniamo al Festival: ieri scadevano i termini indetti dall'Amministrazione comunale ligure per la presentazione della manifestazione di interesse per l'organizzazione di Sanremo. La Rai è stata l'unica a presentare una proposta. In sostanza, il Festival resterà sulla tv pubblica. L'unica differenza, a questo punto, riguarderà i parametri e i costi.

Se giovedì il Consiglio di Stato confermerà la sentenza del Tar che obbliga la messa a gara del Festival, la Rai dovrà sborsare 6,5 milioni e mezzo all'anno al Comune per i diritti più varie altre clausole, tra cui la trasmissione di tre programmi dalla

cittadina ligure. Se invece accadrà il contrario, la Rai cercherà di tornare ai vecchi accordi (senza gara) che prevedevano un esborso di 4 milioni all'anno e tutto tornerà esattamente come prima che si ponesse la questione.