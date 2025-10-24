Rapinano orologi da 100 mila euro a 65enne italiano e a turista. Usa I carabinieri arrestano 3 stranieri

Rapinatori di orologi di grande valore. Nei giorni scorsi i Carabinieri del Comando Provinciale di Milano hanno dato esecuzione al decreto di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura della Repubblica di Milano nei confronti di due indagati, un cittadino algerino e uno belga rispettivamente di 20 e 31 anni, sul conto dei quali sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza in ordine alla commissione del reato di rapina aggravata ai danni di un turista. La rapina è quella consumata nella serata dello scorso 4 settembre a Milano nella centralissima via Fara. I due avevano aggredito un turista americano di 74 anni e gli avevano portato via un orologio del valore di 125.000 euro. Uno dei due rapinatori, grazie al tempestivo intervento di alcuni cittadini che avevano tentato di bloccarne la fuga, aveva perso nella corsa alcuni suoi oggetti personali tra i quali il proprio smartphone che veniva sequestrato dai Carabinieri.

L'attività investigativa ha consentito così, in breve tempo, di identificare gli autori del reato.

Sempre i Carabinieri del Comando Provinciale di Milano a settembre avevano dato esecuzione ad un ulteriore decreto di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla locale Procura della Repubblica nei confronti di un cittadino algerino di 28 anni, sul conto del quale sono stati raccolti gravi e concordanti indizi di colpevolezza in ordine al reato di rapina aggravata commessa a Milano il 13 giugno scorso, nel corso della quale, con violenza, unitamente a due complici in allo stato non identificati, si era impossessato di un orologio del valore di 100.000 euro che indossava la vittima, un imprenditore italiano di 65 anni.