Rapper, cantanti e band sul palco la sfida dei licei

Anche le scuole hanno il loro talent, per chi ancora non lo sapesse. Non poteva che essere così, nell'Era delle gare canore. La manifestazione in questione si chiama «School Vision» ed esiste da un paio di edizioni. Rush finale sui libri, dunque, per tanti studenti milanesi, ma per alcuni di loro è anche tempo di scaldare l'ugola per far vincere il proprio istituto a questo song contest, delle scuole superiori, nato per valorizzare in modo professionale i talenti che nascono tra i banchi. Una delle novità è che i cantanti vengono presentati come nei talent in tv, dopo essere passati dal «trucco e parrucco», video sulla vita e intervista. Vediamo le squadre.

Sessanta gli aspiranti interpreti e cantautori selezionati quest'anno all'interno dei 23 istituti superiori che si sono iscritti al concorso, 14 le voci più belle arrivate al traguardo dopo la seconda scrematura decisa da una giuria e dal voto social nelle semifinali, ad aprile. Ora la rosa dei migliori «visioners» è pronta a cantare dal vivo sabato al Teatro Lirico «Giorgio Gaber» (20,30, biglietti da 9 euro) in una serata di cover e brani inediti condotta dalla tiktoker lombarda Samara Tramontana. A lei il compito di incoronare la più bella voce under 18, ma anche di tenere a bada il giovane pubblico diviso tra agguerrite tifoserie con striscioni e cori da stadio. Sul palco si alterneranno otto solisti e sei gruppi. Tra i primi si esibiranno Margherita Pasi (Liceo Classico Manzoni), Sofia Lupo (Berchet), Mariasole del Carducci, Marco Rognoni del Beccaria, Taoma dell'Istituto Tecnico Mattei, Onair63 (Liceo Artistico Brera), Breezi del Salesiani Sant'Ambrogio e Francesca Modugno del Leone XIII. E ancora. Per le band, sfida aperta invece tra i Dopati del Liceo Scientifico Donatelli Pascal, Leo Broggi & The Pantimera dell'Einstein, la Molinari Band del Molinari, Moira del Vittorio Veneto, Tabazzi del Liceo Scienze Umane Agnesi, Salo e Vale del Liceo Musicale Verdi. Ad assistere alle esibizioni e a dire l'ultima parola sul vincitore, una giuria degna di nota: il maestro Daniel Bestonzo, nome molto conosciuto tra i fan del Festival di Sanremo e producer di Annalisa, Tananai, Willie Peyote e Levante, Sarafine, vincitrice di X Factor 2023; Mara Bosisio, cantautrice e content creator; Roberta Daniel, vocal coach e cantante, Sara Mancini: coach del CPM Music Institute. Un po' di storia.

Ideato a Torino da un gruppo di studenti, «School Vision» due anni fa è approdato anche a Milano, dove sta crescendo velocemente sia per il numero di iscritti, sia per la qualità dell'organizzazione, con tanto di video in stile talent e shooting fotografici per i concorrenti, sia per le esperienze formative offerte ai partecipanti, come i workshop con

professionisti e vocal coach per imparare a scrivere brani, stare sul palco e ottenere il meglio dalla propria voce. Il concorso è patrocinato dal Comune di Milano in partnership con RDS e con il Centro Professione Musica.