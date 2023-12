Reagisce a un furto in metrò, ladro ko

Stavolta è stato il ladro ad avere la peggio. E non solo perché non è riuscito a mettere a segno il furto, ma perché le ha prese, letteralmente. Sì, il malvivente si è «beccato» un pugno in pieno volto sferrato dalla vittima a cui voleva rubare il portafoglio e che invece è riuscito solo a indispettire, provocandone una reazione decisa. Un «destro» talmente potente che il ladro è dovuto ricorrere alle cure dell'ospedale.

È successo ieri poco dopo le 12.30 sul mezzanino del metrò alla fermata «Lambrate fs» (Linea 2, la verde). Il ladro, un giovane rom di 24 anni, aveva puntato lo zainetto portato che un suo quasi coetaneo, uno studente italiano di 23 anni, portava sulle spalle. Approfittando della coda che si forma proprio all'uscita dal treno, prima di prendere le scale mobili e risalire in superficie, il ladro si è posizionato alle spalle del giovane ignaro. Proprio quando però stava per infilarci dentro le amni, l'altro se ne è accorto e si è voltato di scatto. A quel punto tra i due è nato un parapiglia, conclusosi in una lotta a terra e culminato nel pugno in faccia che ha messo ko il giovane rom.

Intorno ai due ragazzi si è formato un capannello di curiosi che hanno poi lanciato l'allarme. Quindi sul posto, oltre al personale che lavora in metropolitana, sono arrivati anche i carabinieri. Il giovane ladro è stato accompagnato all'ospedale Niguarda in codice giallo, mentre il 24enne, nonostante le escoriazioni rimediate, ha rifiutato di farsi medicare.

Le zone e i mezzi che gravitano attorno alle zone degli scali ferroviari - in Centrale come a Lambrate piuttosto che a Garibaldi e a Cadorna - sono luoghi di «elezione» per ladri e borseggiatori esperti che raramente non riescono nel loro intento, oltre che a farla franca. L'episodio di ieri rappresenta davvero una eccezione.