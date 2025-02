Recuperate e ridistribuite 795 tonnellate di cibo

Ascolta ora 00:00 00:00

Nella Giornata contro lo spreco alimentare sono stati presentati i risultati della rete degli Hub milanesi, i nuovi progetti per il futuro e il coinvolgimento dei partner del Comune nella Food Policy della città. Nel 2024 la rete dei cinque Hub Aiuto Alimentare già attiva (Isola, Lambrate, Gallaratese, Foody zero sprechi e Centro) si è ampliata e ha visto l'apertura di tre nuovi Hub: Selinunte, Loreto e Cuccagna. Anche grazie a questa implementazione, nel 2024 sono state recuperate 795,3 tonnellate di cibo (nel 2023 erano state 615 tonnellate), che hanno raggiunto 14.973 nuclei familiari per un totale di oltre 126mila persone e 3.867 minori con oltre 1 milione e 590mila pasti equivalenti e 176 associazioni servite. Per rendere ancora più efficiente il sistema, nel 2025 l'area Food Policy e l'area Welfare del Comune avvieranno un'azione congiunta per approfondire la mappatura delle risorse disponibili e delle reti degli Hub a livello municipale insieme alle organizzazioni e alle associazioni della rete QuBi. «Una giornata che è occasione per confrontarci, misurare i risultati raggiunti e valutare gli strumenti che abbiamo attuato e che nel tempo hanno reso la Food Policy una pratica cittadina partecipata, efficace e innovativa - ha sottolineato la Vicesindaco Anna Scavuzzo -. La lotta agli sprechi vede oggi azioni sempre più ampie e condivise, capaci di restituire valore al cibo e sottolineare l'impegno perché si parli di salute e sostenibilità come un binomio inscindibile. Il 2024 è stato un anno importante: abbiamo aperto ben tre nuovi Hub grazie ai fondi dell'Earthshot Prize, che abbiamo investito in modo intelligente, efficiente e lungimirante. Abbiamo rafforzato la rete cittadina degli Hub, aumentando di oltre 25% rispetto al 2023 il recupero di cibo.

Abbiamo intensificato il recupero delle eccedenze alimentari nelle mense scolastiche attraverso l'utilizzo di cargo bike e promosso linee guida per ottimizzare il recupero e la redistribuzione delle eccedenze insieme al Politecnico di Milano con il sostegno di Fondazione Snam ETS. E ancora: l'Hub Foody zero sprechi in Sogemi e lo studio per un nuovo strumento legato allo studio dell'impatto delle diverse progettualità sulla riduzione dello spreco alimentare.