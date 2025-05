Relax, boschi secolari e acque pure: tutti i programmi per godersi le terme

Ascolta ora 00:00 00:00

Posto che vai, terme che trovi. Succede così in Trentino. Dalle rive del Lago di Levico alle verdi vallate del Parco dello Stelvio, dai dolci pendii della Valle di Comano al maestoso Parco Adamello Brenta, si trovano centri termali che, unendo tradizione e innovazione, mettono a punto rituali benessere che superano, e di gran lunga, gli standard.

Complici sorgenti di acque pure che sgorgano in luoghi immersi nella natura delle montagne più belle e grazie a un approccio all'avanguardia al benessere, ecco che i classici e un po' noiosi soggiorni alle terme passano il testimone a vacanze toccasana che non si vorrebbe finissero mai.

Il segreto? Pacchetti e programmi su misura che abbinano discipline diverse e sfruttano al massimo i benefici della natura, a partite dall'acqua termale, appunto. Proprio in quest'ottica spiccano le Terme di Comano. Tanto per cominciare si trovano in un luogo che già di per sé la dice lunga. Incastonate tra il Lago di Garda e le Dolomiti di Brenta, concentrano boschi secolari e borghi medievali, castelli antichi e ciclo-percorsi, sentieri a tema e corsi d'acqua che sgorgano - peculiarità unica al mondo - a 27 gradi.

Ecco, in questo contesto, il Parco termale di Comano raccoglie su di una superficie di 14 ettari una serie di strutture ricettive specializzate in vacanze all'insegna del benessere. Si tratta di Aquavita Club - l'Hospitality Club di Comano, progetto che unisce l'ospitalità al potere benefico di natura e acqua termale, esperienza medica, ricerca scientifica e cosmetici Terme di Comano Skincare (www.termecomano.it).

Dalle Terme di Comano alle Terme di Rabbi (www.termedirabbi.it). Cambiano la scena, le sorgenti, le proprietà delle acque, che qui sono minerali, e le proposte per la bella stagione. Al debutto, per esempio, il «Sentiero del sonno», che abbina camminate nei boschi, bagni e impacchi termali, con aperitivo a conclusione, e «Maternità pre e post-partum», con trattamenti termali formulati ad hoc per future o neo-mamme.

Alle Terme di Levico, invece, la via verso il benessere è fatta su misura da operatori wellbeing che si prendono cura dell'ospite in tutto e per tutto, giocando sul potere anti-stress delle acque termali. Da provare «Zero body float experience», galleggiamento asciutto in cui il corpo perde il suo peso gravitazionale lasciando la mente libera di recuperare energie (www.termedilevico.it).

Ancora diversa la proposta delle Terme di Dolomia, in Val di Fassa. Qui le sorgenti termali funzionano come elisir toccasana contro ritenzione idrica, elasticità cutanea, antiage naturale, «alla faccia» di bisturi e punturine (www.termedolomia.it).