Riapre ristrutturata l'Abbazia di Mirasole, eventi per tutta l'estate

L'Abbazia di Mirasole, uno dei rari esempi di "grangia", complesso rurale fortificato di origine medievale, nel Comune di Opera, inaugura la stagione estiva con un'importante novità strutturale. Dopo un lungo periodo di chiusura, grazie al lavoro svolto da Fondazione Patrimonio Ca' Granda (Policlinico di Milano) che ne ha favorito la riapertura, l'Abbazia è stata data in concessione fino al 2.046 a Fondazione Progetto Mirasole Impresa Sociale e a Fondazione Progetto Arca, che ne hanno permesso il virtuoso ripristino di un luogo carico di storia e spiritualità e una nuova valorizzazione funzionale e sociale degli ambienti.

Tra gli interventi di riqualificazione più significativi, dopo il restauro conservativo del Campanile duecentesco, c'è la ridefinizione dei percorsi interni alla corte. Riprendendo l'assetto storico originario è stato ricostruito il viale pedonale centrale che collega la torre d'ingresso orientale alle strutture poste sul lato opposto della corte.

A questo asse principale si affianca un sistema di percorsi secondari, distribuiti lungo il perimetro e pensati per migliorare l'accessibilità complessiva e consentire il passaggio di veicoli destinati ai servizi interni, senza compromettere l'integrità delle aree verdi. Al fine di garantire durabilità, stabilità, sicurezza e fruibilità alle aree pedonali e valorizzazione dell'aspetto paesaggistico, questi nuovi percorsi in ghiaia stabilizzata permettono una più chiara e ordinata definizione degli spazi, nel rispetto della funzionalità e dell'impianto storico. Altro nodo centrale dell'intervento è rappresentato dalla gestione sostenibile delle acque meteoriche, da sempre un problema per la corte, soggetta a ristagni e difficoltà di drenaggio. Sono stati progettati due interventi: l'installazione di un sistema di drenaggio moderno e la realizzazione di una cisterna interrata di raccolta per il recupero dell'acqua piovana e l'irrigazione delle aree verdi. La Fondazione è attiva con un'attenzione particolare all'inclusione sociale e lavorativa di persone in situazione di fragilità, tra cui disoccupati, detenuti prossimi al reinserimento e migranti.

Uno dei progetti in cui la spinta all'inclusione trova concretamente spazio in Abbazia è la nuova Locanda Mirasole la cui brigata, guidata dallo chef Giorgio Poggi Longostrevi, è pronta ad accogliere gli ospiti per l'aperitivo e la cena dal giovedì alla domenica, giorno in cui l'offerta si estende anche al brunch e al pranzo.

Con un ricco calendario estivo di appuntamenti, l'Abbazia si prepara ad accogliere la cittadinanza ed in particolare le famiglie che passeranno questi mesi estivi in città, anche nel mese di agosto.