Per ricordare Moira Orfei kermesse di nove giorni con performance e incontri aperti

Libertà, inclusione e rinascita. Sono questi i valori che hanno reso Moira Orfei un'icona senza tempo, emblema del circo e della cultura popolare italiana. In occasione del decennale della sua scomparsa (il 15 novembre 2015) questi temi più che mai attuali diventano il cuore pulsante di "Moira per sempre", un progetto sostenuto dalla Regione, dal Ministero della Cultura e realizzato da Mosaico Errante, una delle principali compagnie di teatro-circo in Italia, che animerà Milano con performance dal vivo, flash mob, incontri in aula e momenti di riflessione. Dal 19 al 28 novembre, la città si trasformerà in una "pista", unendo il mondo dello spettacolo circense con quello accademico, per raccontare il ruolo che Moira Orfei ha avuto nell'immaginario collettivo italiano.

Direttore artistico dell'iniziativa è Alessandro Serena, nipote di Moira Orfei, professore di Storia dello spettacolo circense e di strada, tra i massimi esperti in Italia di questa forma d'arte. "La vita di Moira Orfei è stata una favola del Novecento. Discendente da un'antica famiglia circense, Moira Orfei fu capace di trasformarsi da perfetta sconosciuta a stella del grande schermo, e di essere, al contempo, sex symbol e idolo dei bambini" ha commentato Alessandro Serena. La naturalezza e spontaneità con le quali Moira Orfei ha affrontato la vita e il lavoro hanno inconsapevolmente fatto di lei un modello per temi come l'inclusione, la libertà espressiva e l'emancipazione femminile. Nessun circense italiano è mai stato oggetto di un'esposizione mediatica tanto ampia e prolungata nel tempo. Un percorso artistico e imprenditoriale di oltre mezzo secolo e costellato di successi sul grande e sul piccolo schermo, e di incontri con celebrità. Tra i principali eventi dell'iniziativa ci sono le Giornate di Studio sull'Arte Circense, dal 24 al 28 novembre alla Statale.

Nate come occasione di confronto tra accademia e mondo circense, nel corso degli anni queste giornate sono diventate un vero e proprio momento di riferimento a livello nazionale. Aperte al pubblico, le 5 giornate vedranno la partecipazione di artisti internazionali, studiosi, critici e protagonisti dello spettacolo circense.