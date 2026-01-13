I 34 anni del Tg5, il primo telegiornale privato. Il direttore Mimun: "Restiamo i più imprevedibili"

Oggi 13 gennaio il TG5 celebra 34 anni dalla sua nascita. Nato il 13 gennaio 1992, è stato il primo telegiornale di una rete privata a confrontarsi con i principali notiziari del servizio pubblico, introducendo fin dall'inizio un modello editoriale di rottura, pensato per scardinare gli schemi tradizionali dell'informazione televisiva. Lo comunica Mediaset in una nota. Nel tempo, quella spinta innovativa si e' tradotta in un percorso di credibilità, autorevolezza e modernità che ha reso il TG5 un punto di riferimento dell'informazione italiana. Un risultato costruito grazie al lavoro di una redazione coesa e a una continuità di direzione che, in 34 anni, ha visto alternarsi solo tre direttori: Enrico Mentana, Carlo Rossella e Clemente Mimun (nella foto) che lo guida da 19 anni. Con un linguaggio moderno e un'impostazione agile, il TG5 ha accompagnato il Paese nel racconto dei principali avvenimenti nazionali e internazionali, mantenendo una linea editoriale basata sulla distinzione tra fatti e opinioni e su un'informazione rigorosa e accessibile. Soprattutto accessibile, mescolando la ricerca dei fatti e la verifica delle fonti con un linguaggio elegante e competente ma, soprattutto, comprensibile a ogni fascia di ascoltatori. E i dati d'ascolto lo confermano.

Il direttore Minum fa sapere che "34 anni fa l'obiettivo era disorientare tutti i tg sparigliare, facendoli sentire ormai vecchi e consunti... obbiettivo raggiunto. Abbiamo costretto tutti a riformarsi almeno un po', anche se noi restiamo i più moderni e imprevedibili".