Autumn blues, cinque rimedi contro il mal d'autunno

Fra pochi giorni, astronomicamente parlando, sarà ufficialmente autunno. Il 23 settembre è il giorno dell’equinozio d’autunno, quello in cui notte e dì si equivalgono in termini di ore. Da tale momento in poi però le ore di buio gradualmente avranno la prevalenza su quelle di luce, ci sarà un po’ di oscurità in più e le giornate si accorceranno.

Le temperature diventano più fredde e come gli alberi perdono le foglie, così molte persone provano la sensazione di perdere energie e sperimentano una sensazione di malinconia.

Che cos’è l’autumn blues

È l’autumn blues, letteralmente la tristezza autunnale. L’organismo infatti risente dei cambiamenti stagionali e per molti il passaggio dall’estate all’autunno non è scevro di fatiche, anche se la problematica in genere è di breve durata.

Si tratta di un disturbo dell’umore legato al mutamento del ritmo circadiano, il ciclo che si compie ogni 24 ore circa con cui si ripetono regolarmente certi processi fisiologici, sotto l’influenza di fattori interni ed esterni. La diminuzione di luce poi comporta un abbassamento dei livelli di vitamina D. E non bisogna dimenticare che tra settembre e ottobre normalmente si ricomincia a lavorare dopo la pausa estiva, si torna a scuola, si riprendono molte attività sospese in luglio e agosto: si tratta dunque di un periodo “stressante”.

Meno sole inoltre vuol dire meno produzione, da parte dell’organismo, di melatonina, l’ormone che regola il sonno, e di serotonina, detto “l’ormone della felicità”. Tali sostanze fanno sentire le persone più attive e piene di energie. Ecco perché è più probabile che vengano colpite dall'autumn blues coloro che vivono geograficamente in zone dove la luce scarseggia maggiormente.

I sintomi dell’autumn blues

I sintomi del mal d’autunno sono:

tristezza

melanconia

ansia

depressione

astenia, cioè difficoltà a concentrarsi

insonnia

anedonia, cioè incapacità di provar piacere per le attività della vita

mal di testa

irritabilità

sensazione di stanchezza

Cinque rimedi naturali al mal d'autunno

Per contrastare la melanconia autunnale, ecco cinque strategie da mettere in atto: