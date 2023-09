15 cibi che fanno aumentare le difese immunitarie

Scegliere i cibi giusti è spesso la soluzione più immediata per contrastare i mali di stagione, un'opportunità facile a cui fare riferimento per rendere più solida la barriera del nostro corpo: il sistema immunitario. Lo stress dato dal lavoro e dagli impegni del quotidiano può interferire con il benessere consueto, come anche una serie di abitudini errate, accompagnate da un regime alimentare scorretto. Un insieme di fattori che possono minare la salute del nostro corpo agendo contro il sistema immunitario, alterando il suo equilibrio e la naturale risposta contro batteri e virus.

L'organismo così si ritrova esposto all'attacco degli agenti esterni, tanto da risultare più fragile e indifeso, per questo è bene supportarlo con una risposta utile a stimolare la protezione personale. Un'importante sollecitazione delle difese immunitarie offerta dalla dieta, in particolare da una serie di cibi considerati estremamente salutari e benefici: scopriamoli insieme.

Zenzero

Utilizzata nelle cucine di tutto il mondo, questa radice da secoli è parte integrante della medicina tradizionale ayurvedica e cinese. Il suo è un gusto intenso, deciso, tutto merito dei chetoni noti anche come gingeroli. Lo zenzero è ricco di vitamine C e B6, ma anche magnesio, potassio, rame, manganese, fibre e acqua, oltre alle sostanze fitochimiche e ai polifenoli. Svolge una potente azione antibatterica e antivirale, oltre che antiossidante e di prevenzione contro le forme tumorali, migliorando la digestione, riducendo i valori del colesterolo e supportando il benessere della flora batterica intestinale.

Aglio

Non sempre rientra nella classifica dei cibi più amati, eppure quel gusto così intenso nasconde proprietà incredibili: tutto grazie dell'allicina, principio attivo dell'aglio stesso, in grado di svolgere un ruolo medico. Le proprietà benefiche sono tante a partire da quelle antibiotiche, antimicrobiche e antifungine, ma può ridurre anche la pressione e svolgere un ruolo antiossidante utile per l'intestino.

Mandorle e frutta secca

Mandorle e frutta secca, un mix utile e benefico per l'organismo perché ricco di sali minerali ed energia. In particolare la mandorla perché contiene polifenoli nella buccia, utilissimi per la stimolazione dei globuli bianchi, una barriera importante contro i virus. Un consumo regolare ma contenuto permette il regolare funzionamento dell'intestino, con aumento benefico della flora batterica.

Funghi

Gustosi e saporiti, i funghi sono una vera ricarica di sali minerali necessari per il benessere del corpo. In particolare di selenio, alleato perfetto per i globuli bianchi, in grado di stimolarne un ottimo funzionamento. Un consumo adeguato rende più forte il sistema immunitario e amplifica l'operato dei globuli bianchi.

Ortaggi verdi

Sistema immunitario più forte con l'aiuto degli ortaggi verdi e, in particolare, cavolo verza, bietole, spinaci, broccoli e cavolini di Bruxelles. Una lista di prodotti saporiti, gustosi ma in particolare benefici perchè ricchi di fibre utilissime per il regolare funzionamento dell'intestino oltre alla vitamina A, al magnesio e all'acido folico.

Legumi

Ecco una valida alternativa proteica alla carne, in grado di stimolare la salute intestinale supportando il benessere dell'organismo: un consumo adeguato di legumi protegge il corpo da virus e batteri. Ceci, fagioli, lenticchie, ad esempio, favoriscono la produzione di anticorpi grazie alla lisina. Questo è un amminoacido essenziale e utile per la salute del nostro organismo, che stimola la formazione di collagene e la produzione di anticorpi, ormoni ed enzimi.

Papaya

Frutto goloso e salutare, la colorata papaya svolge un ruolo antiossidante ed energizzante contro l'invecchiamento cellulare. Inoltre è una ricarica di B12 e stimola la risposta immunitaria dell'organismo, mettendo in campo una forte azione antiossidante contro i temibili radicali liberi.

Kefir

È un gustoso latte fermentato perfetto per il corretto funzionamento dell'intestino, ricco di calcio e vitamine del gruppo B e K, oltre che di nutrienti e probiotici. Un toccasana per la salute della flora batterica e per attivare la risposta immunitaria dell'organismo, così da assicurane il benessere e la salute quotidiana.

Cereali

I cereali, in particolare quelli integrali, offrono un benefico apporto di amminoacidi solfati, ma anche di fibre necessarie per il benessere e la regolarità intestinale. Oltre a sali minerali e acidi grassi essenzali, e vitamina E.

Uva rossa e mirtilli

Antiossidanti naturali, i mirtilli e l'uva rossa, in particolare la buccia, contengono resveratrolo e pterostilbene, perfetti contro le infezioni. Una vera e propria azione energetica di contrasto contro le infezioni virali e i batteri, specialmente se supportare dall'assunzione di frutta, verdura e vitamina D.

Carote

Poco caloriche le carote sono di supporto per il benessere della pelle e degli occhi, oltre che di denti, gengive, cuore, fino a un'azione di contrasto contro il cancro. Tutto merito delle vitamine A, C e B ma anche dei carotenoidi, seguiti da potassio, zinco, magnesio, un mix importante per il sistema immunitario.

Tè verde

È un antiossidante naturale in grado di stimolare i linfociti T, oltre a svolgere un ruolo importante nella prevenzione contro i tumori. Contrasta le infezioni e le infiammazioni come febbre, influenza e raffreddore.

Cioccolato fondente

Prodotto altamente goloso il cioccolato fondente è in grado di stimolare i linfociti T necessari per attivare una valida risposta contro le infezioni: 30 grammi al giorno possono bastare anche per migliorare l'umore e la sensazione di benessere.

Agrumi

Durante l'inverno è buona consuetudine consumare una ricca spremuta di agrumi, utile a stimolare la digestione ma anche a contrastare le infezioni disinfettando l'organismo. Una vera ricarica di vitamine benefiche, in particolare la C, utile a contrastare i radicali liberi e in grado di potenziare il sistema immunitario.

Curcuma

Come molte spezie è in grado di stimolare la risposta immunitaria. La curcuma, inoltre, contiene curcumina, che supporta la risposta contro i virus, migliorando anche la salute del tratto intestinale e dello stomaco.

