In autunno, energia naturale per il benessere e la prevenzione

Ascolta ora: "In autunno, energia naturale per il benessere e la prevenzione"

In autunno il nostro corpo affronta il clima più freddo, giornate con meno luce solare, cambiamenti nelle abitudini alimentari e nello stile di vita: questi fattori possono influenzare il livello di energia e il benessere generale, in tutte le fasce di età. In questa stagione è importante assicurare al corpo l’adeguato apporto di energia che svolge un ruolo importante nella prevenzione di malanni stagionali, nel mantenimento del benessere e che ci fa sentire bene.

L’importanza dell’apporto energetico

L'energia è coinvolta praticamente in ogni aspetto della nostra fisiologia e della nostra biologia: un adeguato apporto energetico consente al corpo di funzionare correttamente, fattore essenziale per il benessere fisico e mentale e per rinforzare il sistema immunitario.

Un corpo con livelli adeguati di energia tende a funzionare bene per diverse ragioni:

risorse per la difesa : un'adeguata energia aiuta le risposte immunitarie, come la produzione di anticorpi, la fagocitosi (capacità delle cellule di eliminare elementi estranei), la comunicazione tra le cellule immunitarie;

: un'adeguata energia aiuta le risposte immunitarie, come la produzione di anticorpi, la fagocitosi (capacità delle cellule di eliminare elementi estranei), la comunicazione tra le cellule immunitarie; riparazione dei tessuti : un corpo con risorse energetiche sufficienti è in grado di guarire più rapidamente perché contribuiscono alla riparazione dei tessuti danneggiati durante l'attacco di patogeni;

: un corpo con risorse energetiche sufficienti è in grado di guarire più rapidamente perché contribuiscono alla riparazione dei tessuti danneggiati durante l'attacco di patogeni; massa muscolare : un apporto energetico corretto aiuta a preservare la massa muscolare e la forza e allevia stati di stanchezza ed affaticamento;

: un apporto energetico corretto aiuta a preservare la massa muscolare e la forza e allevia stati di stanchezza ed affaticamento; salute cerebrale: un equilibrio energetico sufficiente assicura che il cervello funzioni in modo ottimale e aiuta il pensiero, la concentrazione e le funzioni cognitive.

Come assicurare al corpo l’energia adeguata

L’equilibrio energetico a qualunque età è la chiave per una buona salute immunitaria e il mantenimento del benessere fisico e mentale. Le pratiche che consigliamo sono le seguenti:

il bilancio calorico deve essere equilibrato con alimentazione sana che fornisca tutti i nutrienti essenziali , evitando eccessi o carenze e favorendo il giusto peso corporeo; è importante uno stile di vita attivo con esercizio fisico costante e assicurarsi un riposo rigenerante;

deve essere con alimentazione sana che fornisca tutti i , evitando eccessi o carenze e favorendo il giusto peso corporeo; è importante uno con e assicurarsi un alcuni integratori contengono elementi energetici naturali che potrebbero essere utili durante l'autunno per un apporto energetico, che sono un complemento a una dieta equilibrata e uno stile di vita sano e non un sostituto.

I prodotti consigliati

Sotto i due prodotti suggeriti daI team di professionisti di Felixofia.

ENERGIA 1 - In polvere sublinguale - 14 ampolle da 150 mg

Shot di energia pura, diretta e veloce. Apporta una sensazione di vitalità, rafforza il corpo e la mente ed aumenta la resistenza fisica ed intellettuale. Prodotto delicato, adatto a tutti, bambini, adulti ed anziani.

Contiene pappa reale in polvere, liofilizzata (da sciogliere sotto la lingua).

Scopri il prodotto.

REFORKID - Immunità ed energia per mente e corpo - 20 ampolle da 10 ml

Nelle tappe della crescita, svolge un’azione preventiva per infezioni virali e batteriche, malattie stagionali ed è un sostegno dopo o durante una convalescenza. Offre un apporto energetico mentale in caso di esami, sport e stati di debolezza.

Contiene pappa reale, polline, propoli, 3 vitamine e 5 minerali.

Scopri il prodotto.



