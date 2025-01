Balsamo di tigre, proprietà e benefici che forse non conosci

Ascolta ora 00:00 00:00

Dal nome curioso e dalle molteplici proprietà benefiche, il balsamo di tigre è un unguento distribuito in tutto il mondo da una società di Singapore, la Haw Par Corporation, che ne detiene il marchio registrato. Le sue origini sono molto antiche. Fu infatti creato intorno al 1870 in Birmania da un erborista cinese, Aw Chu Kin.

Si narra che in punto di morte egli chiese ai figli di perfezionare la ricetta del balsamo di tigre e questi ultimi poi, accogliendo la richiesta del padre, si trasferirono a Singapore dove fondarono la società sopra menzionata. Nato dalla miscela di vari ingredienti naturali, questo prodotto è noto per le sue preziose virtù. Scopriamole insieme.

Le due tipologie del balsamo di tigre

In commercio esistono due varianti del balsamo di tigre: quella rossa e quella bianca. L'unguento rosso (la colorazione è dovuta alla presenza di idrossido di ammonio) contiene una maggiore quantità di olio essenziale di menta e di olio essenziale di Cajeput, pertanto ha effetti molto più intensi. Viene impiegato principalmente per alleviare dolori muscolari, articolari e reumatici. Inoltre ha un effetto riscaldante ideale in caso di contratture.

Al contrario la versione bianca è più leggera poiché in essa troviamo una dose più consistente di olio di eucalipto. È usata soprattutto come decongestionante in caso di raffreddore, sinusite, rinite, mal di gola, influenza, tosse, mal di testa. Risulta altresì efficace contro le punture di insetti (in particolar modo zanzare) e il prurito di varia natura.

Cosa contiene il balsamo di tigre

Il balsamo di tigre si ottiene da una miscela sapiente e precisa di determinati ingredienti naturali. Per la precisione:

Mentolo (8-12%)

(8-12%) Canfora (17-25%)

(17-25%) Olio essenziale di Cajeput (6-8%)

(6-8%) Olio essenziale di menta (8-10%)

(8-10%) Chiodi di garofano (1-2%).

L'unguento rosso contiene anche essenza di cannella cinese (1-2%), mentre quello bianco olio di eucalipto (1-2%). A facilitare l'applicazione è la presenza di paraffina (40-42%).

I benefici del balsamo di tigre

Il balsamo di tigre può essere applicato sulla pelle anche più volte al giorno ed inizia a fare effetto in circa dieci-venti minuti. In caso di disturbi da raffreddamento è possibile, altresì, inalarlo versandone una piccola quantità in una bacinella di acqua calda. Numerosi i suoi impieghi. Esso infatti:

Lenisce i dolori muscolari e articolari : merito dell'azione analgesica e antinfiammatoria svolta dagli attivi naturali. Risulta efficace in caso di torcicollo, mal di schiena e algie provocate da artrite e artrosi

: merito dell'azione analgesica e antinfiammatoria svolta dagli attivi naturali. Risulta efficace in caso di torcicollo, mal di schiena e algie provocate da artrite e artrosi Calma il mal di testa : è suffciente massagiarlo delicatamente sulle tempie con movimenti circolari. Il mentolo, grazie all'attività antidolorifica e rinfrescante, distende le tensioni che provocano l'emicrania

: è suffciente massagiarlo delicatamente sulle tempie con movimenti circolari. Il mentolo, grazie all'attività antidolorifica e rinfrescante, distende le tensioni che provocano l'emicrania Allevia i sintomi delle punture di insetti : il già citato mentolo agisce in breve tempo contro prurito, rossore e gonfiore

: il già citato mentolo agisce in breve tempo contro prurito, rossore e gonfiore Contrasta la sintomatologia influenzale : l'olio essenziale di eucalipto ha un effetto decongestionante sulle mucose. Non meno importante è la sua azione antibatterica

: l'olio essenziale di eucalipto ha un effetto decongestionante sulle mucose. Non meno importante è la sua azione antibatterica Previene la diarrea : in tutte quelle situazioni a rischio, soprattutto quando si è in viaggio, si può strofinare l'unguento intorno all'ombellico coprendolo con il palmo della mano per due o tre minuti

: in tutte quelle situazioni a rischio, soprattutto quando si è in viaggio, si può strofinare l'unguento intorno all'ombellico coprendolo con il palmo della mano per due o tre minuti Elimina i cattivi odori del sudore: una piccola quantità applicata sulla pelle è in grado di regolare la traspirazione e di donare una sensazione di freschezza e di pulito.

Controindicazioni ed effetti collaterali del balsamo di tigre

Sebbene il balsamo di tigre sia considerato un rimedio sicuro, è bene prima di utilizzarlo chiedere un consiglio al proprio medico o all'erborista di fiducia. A causa della presenza della canfora e degli oli essenziali non possono usarlo i bambini con meno di dieci anni, le donne in gravidanza e coloro che allattano.

L'impiego dell'unguento è sempre sconsigliato in presenza di pelle screpolata, irritata, scottata dal sole e in caso di

ferite. Alcunipossono manifestare prurito, sensazione di bruciore e arrossamento. In questo caso è meglio sospendere l'applicazione.

