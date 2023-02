I rimedi naturali per combattere la dermatite seborroica

Prima di trattare la dermatite, è importante capire di quale patologia si tratti. La dermatite seborroica è una malattia benigna della pelle che si manifesta nelle riacutizzazioni. È caratterizzata da infiammazione della pelle con chiazze rosse ricoperte di scaglie untuose, simili alla forfora. È presente in luoghi in cui la secrezione di sebo è importante, come il cuoio capelluto, le sopracciglia e alcune parti del viso. Sembra dovuta ad una proliferazione anomala di un certo tipo di lievito su queste zone che provocherebbe infiammazione. Le cause di questa malattia della pelle non sono ancora state dimostrate, quindi non esiste ancora un trattamento univoco per questo disturbo. Tuttavia, è possibile trattare i suoi sintomi e sbarazzarsi delle piccole macchie fastidiose grazie a rimedi naturali.

Oli essenziali per trattare la dermatite

Per ogni problema, il suo olio essenziale. E questo è il caso della dermatite seborroica. Essendo i lieviti la causa della dermatite, è necessario combatterla con l'ausilio di oli essenziali depurativi e antimicotici.

Consiglio di rivolgervi all'indispensabile olio essenziale di tea tree che spesso abbiamo già nella nostra dispensa: aiuta a combattere i funghi e la dermatite è una specie di piccolo fungo sulla pelle. Un rimedio naturale estremamente efficace è anche l'olio essenziale di palmarosa, un antimicotico naturale che curerà rapidamente la dermatite. Si può utilizzare anche l'olio essenziale di geranio, un antinfiammatorio naturale o l'olio essenziale di lavanda, purificante e lenitivo.

Sarà sufficiente aggiungere qualche goccia di oli essenziali alle tue cure per sfruttare le loro virtù. Nelle miscele preparate in anticipo fare attenzione a non superare il 5% di oli essenziali nelle proporzioni.

Trattamenti naturali e idratanti per lenire la pelle

Per trattare la dermatite, la routine dovrebbe includere creme idratanti per lenire la pelle. È molto importante notare che i prodotti per la cura a base di olio vegetale devono essere assolutamente evitati. I lieviti che causano la dermatite crescono a contatto con l'olio. Sarà quindi necessario optare per basi di cura idratanti.

Il gel di aloe vera in applicazione abbinata ad alcuni oli essenziali appena citati, sarà molto efficace sulle zone colpite da dermatite. Purifica e lenisce la pelle. Se la dermatite compare sul cuoio capelluto, consiglio di applicare un po' di questa miscela 1 o 2 ore prima dello shampoo e ripetere fino a quando non scompare prima di ogni lavaggio. In effetti, il gel di aloe vera può lasciare una leggera finitura lucida e appiccicosa nei capelli. Per altre aree, applicare il gel di aloe vera una volta al giorno senza preoccupazioni.

Gli idrolati possono anche trattare delicatamente la dermatite seborroica. Per quanto riguarda gli oli essenziali, consiglio l'idrolato di tea tree, geranio e lavanda. Vengono applicati alle placche utilizzando un piccolo flacone spray, sulla pelle o sul cuoio capelluto.

Un ultimo trattamento che può aiutare molto la dermatite è la maschera allo yogurt vegetale. Periodicamente, prima di uno shampoo, applicare sul cuoio capelluto un po' di yogurt vegetale misto ad aloe vera, da lasciare in posa per almeno 1 ora. Questo trattamento lenisce il cuoio capelluto e previene il prurito. Ovviamente si può incorporare un olio essenziale per un'azione più efficace.

Un detergente delicato per prevenire le recidive

Il detergente e lo shampoo svolgono un ruolo essenziale nel trattamento della dermatite. Più la pelle è aggredita, più sebo produce, e si tratta di una notevole quantità di sebo che in alcuni casi porta alla comparsa di dermatite seborroica. Per evitare ciò, adottiamo detergenti delicati per la pelle, come il rhassoul o il sapone freddo che detergono la pelle rispettandola. Per quanto riguarda i capelli, consiglio di optare semplicemente per uno shampoo naturale senza tensioattivi aggressivi. Raccomandato vivamente anche lo shampoo alla noce di sapone di Makesenz e integrare con gli oli essenziali.