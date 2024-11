Mal di schiena cronico, la soluzione è la corsa: lo studio

Ascolta ora 00:00 00:00

Può sembrare quasi un controsenso ma non lo è affatto: grazie alla corsa si possono alleviare i dolori di chi soffre il mal di schiena, nel caso specifico la lombalgia cronica: lo hanno messo in evidenza alcuni ricercatori della Monash University di Melbourne, in Australia, che hanno fornito molte prove convincenti.

Lo studio

Pubblicato sul British Journal of Sports Medicine, è stata evidenziata l'efficacia di un programma strutturato di corsa e camminata per adulti sotto al di 45 anni affetti da mal di schiena cronico. 40 pazienti adulti con questa patologia cronica sono stati assegnati in maniera casuale a un programma strutturato di corsa-camminata mentre un altro gruppo è stato messo in lista d'attesa per ricevere le classiche cure per questi casi. Per 12 settimane, i partecipanti "sportivi" hanno preso parte a tre sessioni di allenamento da 30 minuti a settimana dove hanno alternato brevi intervalli di corsa con pause di camminata in sessioni che variavano da sei a dieci cicli di corsa in un arco di tempo di minimo due minuti fino a quattro minuti ma aumentando pian piano la durata della loro corsa in base ai miglioramenti.

I risultati

Dopo la fine della sperimentazione, i ricercatori hanno avuto tra le mani i seguenti risultati: il gruppo della corsa-camminata ha avuto una riduzione media del dolore stimata in 15,3 punti in una scala fino a cento punti, miglioramenti che non si sono visti nell'altro gruppo chiamato di controllo. I benefici non si sono limitati a questo ambito ma il punteggio complessivo su altre patologie sono migliorati indicando una mobilità più elevata così come la qualità di vita.

Le nuove prospettive

Quanto evidenziato dal prof. Patrick J. Owen e dal suo team fa crollare i convincimenti sulla corsa che era altamente sconsigliata per le persone con mal di schiena che hanno raccomandato sporti diversi come il nuovo. Questi risultati, però, non provano al 100% il rapporto di causa-effetto per il quale saranno necessarie nuove evidenze ma, di sicuro, c'è un nuovo potenziale terapeutico per la lombalgia cronica. Può davvero essere una svolta importante anche se il campione di persone prese in esame è stato esiguo. " Un programma di corsa-camminata è stato considerato un intervento accettabile dai partecipanti per migliorare l'intensità del dolore e la disabilità in individui di età compresa tra 18 e 45 anni con lombalgia cronica" , spiegano i ricercatori. " Un programma di corsa-camminata individualizzato e conservativo dovrebbe essere considerato una forma adatta di attività fisica per adulti con lombalgia cronica" .

I sintomi da non sottovalutare

Chi ama correre, ossia i runner, devono prestare attenzione ai segnali che il loro corpo invia: se è vero che questa ricerca indica potenziali benefici, i partecipanti hanno anche sperimentato alcuni effetti avversi tra

cui dolore al ginocchio e alla caviglia. Sebbene nessuno di questi incidenti sia stato così grave da contrastare i benefici della corsa, è fondamentale avere la massima cautela quando si inizia un nuovo regime di esercizi.