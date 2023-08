Ogni giorno accumuliamo tossine. Come possiamo purificarci?

La dottoressa Fabiana Maeran, naturopata, specializzata in discipline bionaturali, medicina complementare e alimentazione naturopatica e membro del team Felixofia.com, ci spiega i motivi per cui siamo soggetti a tossicità, come possiamo accorgercene e quali rimedi possiamo adottare per riacquistare il nostro benessere.

Perché ci intossichiamo

In un mondo ideale, evitare l'intossicazione sarebbe la scelta migliore. Tuttavia, la nostra vita sempre più frenetica e il tempo limitato ci spingono spesso verso cattive abitudini alimentari, l'uso di vari farmaci e bevande poco salutari, oltre all'accumulo involontario di residui di pesticidi, additivi e coloranti presenti negli alimenti industriali.

Il nostro corpo è dotato di sistemi di difesa e di eliminazione delle tossine: il fegato, i reni, i polmoni e altri organi lavorano costantemente per neutralizzare e rimuovere le sostanze nocive dal nostro organismo, per cui spesso non ci accorgiamo immediatamente del nostro livello di intossicazione.

I sintomi e i segnali di intossicazione

Quando l'intossicazione supera la capacità del nostro organismo di eliminare scarti e sostanze nocive, possono comparire segnali e sintomi che dovrebbero farci mettere in preallarme: affaticamento e stanchezza, problemi di concentrazione, di memoria, digestivi o cutanei, sbalzi di peso corporeo, affezioni respiratorie, allergie, dolore muscolare e articolare. La progressiva intossicazione dell'organismo è un fattore di predisposizione all’insorgere di malattie che sono preannunciate da questi sintomi e che è bene prevenire.

Quali sono i metodi per eliminare la tossicità

Sono due i processi che lavorano insieme per liberare e rimuovere le tossine dal nostro corpo: la disintossicazione e il drenaggio. Sono correlati ma distinti, sequenziali, hanno delle caratteristiche diverse e costituiscono un meccanismo di riequilibrio:

La disintossicazione : è il processo fisiologico intracellulare volto alla neutralizzazione di tossine e loro eliminazione in ambiente extracellulare. Coinvolge principalmente il fegato, che neutralizza e scompone le tossine in composti meno dannosi o inerti. Le tossine trasformate chimicamente in forme più sicure sono poi pronte per essere espulse dal corpo.

: è il processo fisiologico intracellulare volto alla neutralizzazione di tossine e loro eliminazione in ambiente extracellulare. Coinvolge principalmente il fegato, che neutralizza e scompone le tossine in composti meno dannosi o inerti. Le tossine trasformate chimicamente in forme più sicure sono poi pronte per essere espulse dal corpo. Il drenaggio: è il processo di eliminazione delle tossine extracellulari attraverso tessuti e organi che hanno funzione di emuntori quali fegato, reni, intestino, pelle, polmoni, reni, utero. Anche il sistema linfatico riveste grande importanza nel processo in quanto è il mezzo che l’organismo utilizza per raccogliere il materiale di scarto e veicolarlo agli organi di depurazione.

Come riacquistare l’equilibrio ed il benessere

I due processi lavorano in sinergia per eliminare le tossicità e mantenere l'equilibrio chimico e il benessere generale. Vanno sostenuti con uno stile di vita sano, movimento fisico regolare, una dieta equilibrata, evitando sovraccarichi, con un buon apporto di acqua di qualità per favorire l’idratazione.

Prodotti naturali che ci aiutano

Piante, estratti vegetali e minerali offrono rimedi naturali in composti bioattivi per aiutarci ad eliminare le tossine, stimolare la funzione degli organi emuntori e contribuire al riequilibrio del nostro organismo.

Il team di Felixofia, portale di salute, bellezza e benessere, ti propone:

Detox Omnia, sciroppo disintossicante ed epatoprotettore 250 ml

Con una combinazione di piante tra le più efficaci per aiutare gli altri organi emuntori nell'eliminazione di tossine e rifiuti metabolici: contiene otto piante tra cui il Cardo Mariano, potente epatoprotettore, il Boldo, coleretico e colagogo, il Desmodio, che aiuta a rigenerare le cellule del fegato, l’Equiseto, efficace diuretico e mineralizzante, il Crespino depurativo e antimicrobico e Tè verde, diuretico e drenante, solo per citarne alcune.

Aminactiva Dren, sciroppo drenante e depurativo - 250 ml

Utile in tutte le situazioni in cui è necessario depurare l'organismo eliminando liquidi in eccesso e sostanze nocive, apportando tutti i benefici di una purificazione. Contiene Ortosifone, disintossicante e purificante, il Tarassaco, depurativo e diuretico, il Ravanello nero, per l'eliminazione di tossine, la Vitamina C, antiossidante e Vitamine del gruppo B che sostengono il metabolismo.

