Oli essenziali antibatterici, cosa sono e a cosa servono

Tra i prodotti naturali che si possono trovare in commercio per contrastare l’attacco di virus e batteri vi sono gli oli essenziali antibatterici.

Sono dei composti preziosi che inibiscono la replicazione dei batteri. Distruggono in maniera efficace la loro membrana cellulare in modo da impedirne la loro proliferazione e propagazione. Ogni olio essenziale è la combinazione perfetta di composti naturali come aldeidi e fenoli.

I primi svolgono un’azione disinfettante in grado di uccidere batteri, virus e funghi. Invece i secondi sono antiossidanti che proteggono le cellule dell’organismo preservando a lungo la loro salute.

A cosa servono e come si utilizzano

Diversi studi scientifici hanno dimostrato che molti oli essenziali antibatterici sono in grado di inibire l’attività di diversi virus e batteri, persino contro quelli resistenti agli antibiotici. Gli oli essenziali antibatterici risultano molto concentrati e quindi vanno utilizzati ad uso cutaneo con molta parsimonia perché possono provocare delle irritazioni.

La raccomandazione degli esperti è di diluirli con l’acqua. Solitamente vengono assunti attraverso impacchi, bagni, massaggi, inalazioni e suffumigi.

Quali sono i più efficaci oli essenziali antibatterici

Scopriamo insieme quali sono gli oli essenziali con un’efficace e preziosa azione antibatterica e antifugina.