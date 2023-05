Pelle: le cause d'invecchiamento e le soluzioni

L’invecchiamento della pelle inizia già dopo i 25 anni e oggi è crescente l’attenzione alla cura personale e alla ricerca dei modi per contrastare questo fenomeno. In questo articolo vediamo insieme le cause principali delle alterazioni dei tessuti cutanei e della pelle e quali soluzioni possiamo adottare.

Le cause dell'invecchiamento della pelle

Dobbiamo analizzare due tipi di invecchiamento:

intrinseco o fisiologico dovuto a fattori genetici, processi metabolici, modificazioni ormonali ed una progressiva atrofia della cute;

dovuto a fattori genetici, processi metabolici, modificazioni ormonali ed una progressiva atrofia della cute; estrinseco o foto invecchiamento invece, è determinato da un'eccessiva esposizione ai raggi solari, da inquinamento, da un’alimentazione non salutare, dall’abuso di alcool e fumo, da stress mancanza di esercizio fisico.

Dal punto di vista biologico entrambi i tipi d’invecchiamento provocano la diminuzione dell’attività delle cellule e danni e alterazioni che portano alla degradazione dei tessuti cutanei: questo avviene perché aumenta lo stress ossidativo, si riducono le difese antiossidanti e, parallelamente, diminuisce la capacità di autoriparazione della pelle.

I fenomeni che provocano le rughe sono sostanzialmente tre:

la degradazione della quantità di collagene ed elastina , responsabile della resistenza ed elasticità della pelle;

, responsabile della resistenza ed elasticità della pelle; la diminuzione della quantità di glicosaminoglicani , compreso l'acido ialuronico che garantisce il corretto grado di idratazione e compattezza della pelle;

, compreso l'acido ialuronico che garantisce il corretto grado di idratazione e compattezza della pelle; la riduzione della produzione di sebo, con aumento della secchezza cutanea.

Le rughe, in sostanza, sono inestetismi della pelle generati dalle alterazioni strutturali subite dal derma, come la perdita di spessore, di peso e, come detto prima, d’idratazione e di elasticità. Ma l'invecchiamento della pelle non risparmia gli annessi cutanei: peli e capelli rallentano la crescita, mentre le unghie diventano meno elastiche e aumentano di spessore.

Le soluzioni che suggerisce la scienza e le sostanze utili

Gli studi dimostrano che l’invecchiamento si può rallentare già solo seguendo uno stile di vita sano. Importante è curare la circolazione, il metabolismo, bere acqua ed assumere i micronutrienti che non ingeriamo con la dieta e di cui abbiamo progressiva necessità. Possiamo trarre benefici dall’uso di creme cosmetiche idratanti, “anti-age”, riparatrici e protettrici dagli UV e agenti esterni.

Possiamo aiutare la pelle con antiossidanti e nutrienti come la vitamina C ed E, omega 3/6/9, che troviamo in un’alimentazione ricca di frutta, verdura, legumi e cereali. Può essere utile anche l’uso di integratori con acido ialuronico e collagene e con antiossidanti, vitamine e omega: una scelta valida se hanno una facile bio-assimilazione e contengono principi attivi in quantità pari alla dose efficace.

