Radicali liberi, stress ossidativo ed invecchiamento

Si sente parlare di radicali liberi e stress ossidativo che accelerano il processo d’invecchiamento ma i due concetti sono spesso poco chiari. La naturopata Neyeska Sanchez ci aiuta a capire cosa sono e come combatterli.

Cosa sono i radicali liberi?

I radicali liberi sono molecole prodotte da reazioni chimiche metaboliche che utilizzano ossigeno. Sono percepiti come nostri nemici ma invece svolgono funzioni importanti, favorendo la comunicazione intracellulare, la regolazione del tono vascolare e la produzione di ormoni; inoltre supportano le difese immunitarie nella lotta ad agenti patogeni quali batteri, virus e funghi.

Come si genera lo stress ossidativo?

Con il tempo, quando si generano più radicali liberi di quelli che riusciamo ad eliminare l'organismo va incontro allo stress ossidativo. I radicali liberi si accumulano, il nostro sistema di difesa antiossidante tende a rallentare e si creano processi di ossidazione in eccesso che possono danneggiare le membrane cellulari, i tessuti ed il funzionamento delle cellule.

Quali fenomeni causa nel nostro corpo?

Lo stress ossidativo, se non controllato, può determinare l'accelerazione del processo di invecchiamento, una generale maggiore vulnerabilità alle malattie e fenomeni degenerativi della pelle. In ogni caso, i fattori che contribuiscono al suo aumento sono una dieta squilibrata, eccessi di alcol e fumo, stress, poco sonno, troppa esposizione al sole ed assenza di attività fisica.

Cosa possiamo fare per aiutare il nostro organismo?

Dobbiamo integrare l'alimentazione con cibi ricchi di antiossidanti, quali: vitamina A, C ed E, omega 3/6/9, nutrienti contenuti in frutta, legumi, e verdura, e fare regolare attività fisica per attivare il metabolismo. Un valido supporto sono sicuramente gli integratori alimentari, utili per compensare queste micro deficienze nutrizionali ma che certamente non sostituiscono uno stile di vita sano.

