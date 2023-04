Longevità e invecchiamento: cause e rimedi naturali per contrastarlo

Il passare del tempo è associato a una serie di processi biologici degenerativi che avvengono a livello cellulare. Quali sono i principali e come possiamo fronteggiarli? Ne parliamo con il Prof Luca Martirani, specialista in Biotecnologie e docente di Microbiologia, tecniche Farmaceutiche e Microbiologia applicata.

Quali sono le cause dell’invecchiamento?

L’invecchiamento è un fenomeno complesso e multifattoriale. Possiamo però dire che le cause sono principalmente in tre processi che si influenzano a vicenda: la degradazione cellulare, l’aumento dello stress ossidativo e il rallentamento del metabolismo.

Come ci può spiegare la degradazione cellulare?

In sostanza, con l’età le cellule diventano meno efficienti nel riparare i danni al DNA e ad altre componenti e nel replicarsi. Questo comporta che hanno una minore capacità di eliminare i prodotti di scarto e le tossine e, di conseguenza, l’organismo ha una minore capacità di rigenerare i tessuti, combattere le infiammazioni e rispondere alle lesioni.

Cos’è lo stress ossidativo e perché aumenta?

Questo fenomeno è correlato all’aumento dei radicali liberi, molecole reattive utili per varie funzioni come, per esempio, aggredire patogeni. Quando l’organismo produce più radicali liberi di quelli che neutralizza, questi, con il tempo, s’accumulano e causano danni alle cellule e ai tessuti del corpo attraverso reazioni di ossidazione.

Il metabolismo come cambia con l’età?

Il metabolismo tende a rallentare e il nostro organismo diventa meno efficiente nel trasformare il cibo in energia, nell’eliminare scarti metabolici ed in altre funzioni. Gli effetti? Una minore capacità di assorbimento dei nutrienti, aumento del peso, riduzione della massa muscolare, minore energia e resistenza agli sforzi.

Che cosa fa invecchiare più velocemente?

Dipende da fattori biologici, fisiologici, genetici ma anche psicologici e sociali. Gli studi dimostrano come tutti i fenomeni degenerativi dell’età accelerano in caso di alimentazione poco salutare, ritmi di vita stressanti, poco sonno, eccessi di tabacco e alcol, eccessiva esposizione al sole e poco esercizio fisico.

Quali soluzioni possono contrastare l’invecchiamento?

Oggi lo stile di vita rende difficile assumere macro e micro nutrienti in modo equilibrato e ciò accelera i processi degenerativi. Per i tre fenomeni ho citato, si può compensare con l’uso di integratori che contengano vitamine e minerali, antiossidanti e omega 3/6/9: soluzioni naturali che aiutano e preventive ma che non sostituiscono un’alimentazione salutare, uno stile di vita sano e l’esercizio fisico, fattori di longevità.

