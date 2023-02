Rimedi naturali per abbassare la pressione

L'ipertensione arteriosa è un disturbo che si manifesta in particolare con l'aumento anomalo della pressione arteriosa. Se l'ipertensione è una malattia che richiede un monitoraggio medico, in caso di ipertensione lieve o in aggiunta alle cure e ad uno stile di vita sano, alcuni metodi naturali possono aiutare a regolare la pressione arteriosa. Come abbassarla in modo naturale?

Biancospino, efficace nel calmare un temperamento ansioso e stressato

Il biancospino è utilizzato per la sua azione regolatrice della frequenza cardiaca e per il suo effetto lenitivo e ansiolitico. Grazie a queste due azioni congiunte, ben si adatta alle persone stressate, che tendono ad avere palpitazioni, tremori ... Agisce come un beta-bloccante naturale, ma senza gli svantaggi della fatica e di un significativo rallentamento della frequenza cardiaca.

Come usarlo

Si trova sotto forma di estratto vegetale standardizzato: è quindi necessario deglutire da 1 a 2 capsule al giorno;

Più pratico da somministrare, ci sono capsule di estratto secco: da 2 a 3 capsule al giorno per raggiungere da 400 a 800 mg, distribuite nell'arco della giornata. Da assumere come cura per almeno 3 mesi. È quindi possibile ridurre il numero di capsule, quindi distanziare le dosi. Meglio rivolgersi al medico di un professionista della salute in caso di problemi cardiaci o se si sta già seguendo una cura contro l'ipertensione.

Foglie di olivo, piante per regolare il metabolismo

L'olivo ha proprietà ipotensive e regolatrici della frequenza cardiaca. Agisce anche sul metabolismo del glucosio, con effetto sul colesterolo e sul diabete. Ecco perché le foglie di olivo sono spesso prescritte nei casi di ipertensione nelle persone che sono in "sovraccarico metabolico" : tendenza al sovrappeso, dieta troppo ricca di grassi e zuccheri.

Quale tisana assumere per abbassare la pressione sanguigna

Per utilizzare le foglie di olivo in tisana (il modo migliore per sfruttarne i benefici), prendere 30 g di pianta per 1 litro d'acqua, far bollire a fuoco basso per 10-15 minuti poi lasciare in infusione per 1 ora. Bere 1 litro di tisana durante la giornata, in cure di 5 giorni a settimana per 3 settimane, poi rispettare una pausa di una settimana prima di riprendere.

Olio essenziale di lavanda, un rimedio per rilassarsi velocemente e bene

L'olio essenziale di lavanda ha una rapida azione sedativa e agisce sul sistema nervoso autonomo, che regola la pressione sanguigna . Nel 2011 uno studio controllato con placebo condotto su 40 persone ha dimostrato che applicandolo nel massaggio, diluito in olio vegetale, abbassa la pressione arteriosa (sistolica e diastolica) oltre che la frequenza cardiaca.

Come usarlo

Il modo più semplice è usarlo puro, localmente. Quando lo stress è alto, ad esempio a fine giornata, basta mettere una goccia di olio essenziale sulla faccia interna di ciascuno dei polsi e sul plesso solare e applicare massaggiando in senso orario fino alla penetrazione.

È interessante associarlo all'olio essenziale di arancia amara, la sua azione antispasmodica e tranquillante interagisce in modo ottimale: si può quindi applicare 1 goccia di ciascuno.

Altri oli essenziali sono interessanti per aiutare a regolare la tensione: camomilla, eucalipto limone, maggiorana, ylang-ylang.

Omega-3, antipertensivi naturali con effetto protettivo

Gli Omega -3, che sono una famiglia di acidi grassi essenziali, sono tra gli elementi che possono aiutare a combattere l'ipertensione su base giornaliera. Questa famiglia di acidi grassi essenziali comprende gli acidi grassi essenziali, necessari per lo sviluppo e il corretto funzionamento del corpo umano ma che il nostro corpo non sa come produrre. Una revisione degli studi del 2012 ha concluso che il consumo di integratori di olio di pesce ricco di omega-3 per almeno 8 settimane fornisce un lieve calo della pressione arteriosa sistolica e diastolica nelle persone con ipertensione.

I migliori alimenti efficaci per combattere l'ipertensione

Bisogna raggiungere 900 mg di omega-3 al giorno per vedere effetti reali sull'ipertensione. Ma per riuscirci bisognerebbe mangiare tutti i giorni pesce grasso (sardine, salmone, ecc, ..), il che, oltre a essere difficile, è sconsigliato perché può essere contaminato da sostanze inquinanti (diossine, PCB o metil-mercurio).

Così, spesso è utile ricorrere all'integrazione. Servono 2 capsule dosate a 500 mg di omega-3 al giorno consentono di raggiungere la giusta quantità, a lungo termine, come cura per almeno 2 o 3 mesi.

Occorre invece prestare attenzione al suo consumo di sale perché un eccesso di sale contribuisce ad aumentare la pressione sanguigna.

Quale frutta e verdura fa bene alla pressione alta

L'avocado è molto ricco di acidi grassi essenziali oltre che di potassio, un sale minerale che sembra proteggere dall'ipertensione secondo diversi studi. Ricchi di potassio, calcio e magnesio, i broccoli aiutano anche a regolare la pressione sanguigna. In generale, si consiglia di seguire una dieta ricca di frutta e verdura per regolare naturalmente l'ipertensione.

Stile di vita: come abbassare la pressione sanguigna senza farmaci

In caso di ipertensione, praticare sport, ma non uno qualsiasi! Se si ha la pressione alta, preferire gli sport leggeri (qigong, yoga, tai-chi, ecc, ...) a tennis, squash o zumba, che accelerano troppo la frequenza cardiaca. La camminata attiva, sull'orlo della mancanza di respiro, almeno 30 minuti 3 o 4 volte a settimana o anche tutti i giorni, rafforza le arterie e i muscoli del cuore. Non dimenticare di idratarsi quotidianamente bevendo da 1,5 a 2 litri di acqua al giorno.

Se possibile, smettere completamente di fumare. Il fumo è dannoso per la pressione sanguigna. Ogni sigaretta provoca, nel fumatore, un aumento della pressione sanguigna per un periodo da 20 a 40 minuti, nonché un aumento della frequenza cardiaca di circa il 40%, che logora prematuramente il cuore e indebolisce le pareti delle arterie.

Il rilassamento può aiutare ad abbassare la pressione sanguigna a causa dello stress ma a breve termine, afferma la rivista scientifica Cochrane: "Anche se sappiamo che il rilassamento può invertire gli aumenti a breve termine della pressione sanguigna dovuti allo stress, non sappiamo se un programma di rilassamento prolungato può abbassare la pressione sanguigna a lungo termine o ridurre il rischio di morte, infarto e ictus".