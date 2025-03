Tè matcha, l’ingrediente per la skincare più amata dalla Generazione Z

Ascolta ora 00:00 00:00

Il tè matcha è un tè verde in polvere che si conferma un vero proprio elisir di bellezza per la pelle.

Ne sa qualcosa la Generazione Z che lo utilizza tra gli ingredienti più amati per la skincare quotidiana. Sui social, in primis Tik Tok questo tipo di tè sta davvero spopolando negli ultimi tempi.

Di origine giapponese, il tè matcha affonda le sue radici però già tanti millenni fa nella Corea e nell’India. Ad esso sono riconosciute proprietà antinfiammatorie e anti –aging preziose che il mondo della cosmesi sfrutta in maniera efficiente.

Perché il tè matcha è utilizzato nella skincare

Negli ultimi anni infatti numerosi sono i prodotti di bellezza che utilizzano questo ingrediente all’interno di prodotti riservati alla pulizia e all’idratazione della pelle. Questo perché il tè matcha consente di eliminare in profondità tutte le impurità e le tossine che si insediano all’interno dell’epidermide a causa dell’inquinamento atmosferico.

Le maschere esfolianti a base di esso invece svolgono un’azione detox e idratante allo stesso tempo. La pelle risulta arricchita di sostanze nutritive come sali minerali e vitamine che la rendono più luminosa ed uniforme. Le sostanze antiossidanti invece la mantengono elastica. Agiscono contro l’azione dei raggi Uv che sono molto dannosi e prevengono la formazione dei radicali liberi responsabili dell’invecchiamento cellulare.

Alleato prezioso anche per prevenire l’acne e il sebo in eccesso. È indicato anche per le pelli grasse o miste. Oltre alla pelle del viso il tè matcha è in grado di contrastare la secchezza delle labbra a causa del vento e del freddo. Vi sono prodotti cosmetici dedicati alle labbra che sfruttano in maniera preziosa questo ingrediente

Oltre per la skincare lo si sta utilizzando per la salute e la bellezza dei capelli. Numerose sono le formulazioni di shampoo, balsami e maschere rigeneranti che grazie a questo ingrediente rendono le chiome più vitali e lucenti. Sono consigliate soprattutto per i capelli sottoposti a diversi trattamenti che risultano stressati e opachi.

Una tazza di tè matcha fa bene

La cosmesi ha capito bene come utilizzare al meglio il tè matcha. È importante sapere che oltre ad utilizzarlo nei prodotti dedicati alla skincare questo tè salutare apporta tanti benefici anche solo bevendolo. Infatti bere una tazza di tè matcha al giorno apporta un benessere fisico e mentale ineguagliabile.

È in grado di stimolare la concentrazione nei periodi di maggiore impegno dal punto di vista intellettuale. Dona energia nei periodi in cui si avverte maggiore la stanchezza psicofisica, in primis durante i cambi stagionali.

È un alleato della dieta dimagrante perché aiuta a riattivare il metabolismo e svolge una potente azione brucia grassi.

Le sue vitamine C, E e quelle del complesso B aiutano l’organismo a mantenersi forte e performante. Grazie ad esso il sistema immunitario si rafforza per contrastare l’attacco di virus e batteri in agguato soprattutto nella stagione invernale.