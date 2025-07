Terra di Fuller, l'insetticida naturale contro le cimici da letto: ecco come funziona

La terra di Fuller è un'argilla naturale scoperta nel XIX secolo nel villaggio di Sommières, vicino a Montpellier. Questa polvere color ocra , molto fine e assorbente, è tradizionalmente utilizzata come smacchiatore a secco , in particolare per rimuovere macchie di grasso o urina da tessuti, tappeti o mobili. Recentemente, è stata presentata anche come insetticida naturale , in particolare contro gli insetti striscianti come le cimici.

Un trattamento naturale e sicuro contro le cimici dei letti

Di fronte alla crescente invasione di cimici dei letti, alcuni prodotti naturali stanno suscitando un rinnovato interesse. È il caso della terra di Sommières, una polvere d'argilla facilmente reperibile in commercio. Atossica e non irritante , rappresenta una valida alternativa agli insetticidi chimici o alle polveri riservate ai professionisti.

È proprio sulla base della sua esperienza personale che Jean-Michel Bérenger, entomologo e fondatore dell'Istituto nazionale per lo studio e la lotta contro le cimici dei letti, ha avviato nel 2024 uno studio con l'Ospedale universitario di Nizza per testare l'efficacia della terra di Sommières sulle colonie di cimici dei letti. Conducendo test di laboratorio, ha scoperto che funzionava molto bene contro le cimici dei letti.

A differenza della terra di diatomee (spesso irritante per le vie respiratorie) o del biossido di silicio (riservato all'uso professionale nell'Unione Europea), la terra di Sommières non è classificata come biocida, il che la rende liberamente accessibile alla popolazione.

La terra di Sommières, tuttavia, non è ufficialmente riconosciuta come insetticida, il che ne vieta l'uso da parte dei professionisti nel contesto di una lotta dichiarata contro le cimici dei letti.

Ma la terra di Fuller è davvero efficace?

Lo studio del 2024 ha mostrato un'efficacia compresa tra il 75 e il 100% , a seconda del tipo di esposizione (breve o prolungata), con un effetto di contaminazione secondaria tra le cimici. La sua azione è meccanica: la polvere aderisce al carapace dell'insetto, alterandone lo strato lipidico e causandone la morte per disseccamento. Più grande è l'insetto, più tempo impiega la polvere a ucciderlo, è quindi più efficace sulle cimici giovani che su quelle adulte. Inoltre, le cimici congestionate di sangue che hanno mangiato impiegano più tempo a morire.

La terra di Fuller si è dimostrata più efficace del talco, del bicarbonato di sodio, dell'argilla verde o di alcune terre di diatomee da supermercato. E' risultata leggermente meno efficace della terra di diatomee e del biossido di silicio commerciali, che, secondo i ricercatori, si sono rivelati leggermente più efficaci.

Le opinioni restano contrastanti

Nonostante lo studio scientifico abbia suscitato un vero e proprio clamore mediatico, alcuni specialisti hanno in seguito sottolineato che la terra di Sommières non è una soluzione miracolosa contro le cimici dei letti.

In primo luogo, questi risultati molto promettenti sono stati ottenuti in laboratorio , su insetti visibili e confinati. Come altre polveri essiccanti , la terra di Sommières non è efficace sulle uova delle cimici dei letti , per cui spesso è necessario ripetere il trattamento per diversi giorni o settimane per ottenere la completa eradicazione.

A cosa serve contro le cimici dei letti?

Anche se la sua efficacia contro le cimici dei letti è stata chiaramente dimostrata in laboratorio, questo metodo rimane una soluzione temporanea e non infallibile. Si può stimare che questo trattamento rimanga piuttosto efficace anche per infestazioni di livello da 1 a 3, ovvero quando gli insetti hanno invaso una singola stanza. Ciò che conta nel valutare la gravità di un'infestazione da questi insetti non è tanto il numero di cimici, quanto l'estensione delle aree infestate. Ad esempio, è meglio avere 100 cimici confinate in un singolo letto che 30 cimici sparse in diverse stanze della casa.

Ecco come utilizzarlo come insetticida

Passare l'aspirapolvere con cura su pavimenti, battiscopa, angoli e fessure, materassi, reti a molle, doghe in legno e sotto i mobili. Proteggere la bocchetta dell'aspirapolvere con una calza di nylon per evitare che le cimici vi rimangano incastrate.

Quindi, utilizzare il pulitore a vapore , prestando particolare attenzione agli angoli e alle fessure, ai battiscopa, alle doghe del letto, alle cuciture dei materassi e alle zone difficili da raggiungere. Il calore distrugge efficacemente le cimici e le loro uova.

Lavare tutti i tessuti a 60°C (lenzuola, coperte, tende, cuscini, ecc.).

Per gli indumenti in camera, metteteli in un sacchetto ermetico e poi riponeteli nel congelatore per almeno 72 ore . Questo eliminerà le cimici dei letti e le loro uova.

Applicare la cipria con un pennello da fard su tutte le zone a rischio: cuciture del materasso, prese elettriche, crepe, battiscopa, doghe del letto, ecc.

Lasciare riposare per almeno 24-48 ore in un ambiente asciutto.

Ripetere l'operazione ogni giorno , nelle stesse zone, per circa una settimana. Poiché la terra di Sommières non agisce sulle uova, è necessario attendere la loro schiusa per sperare in una completa eradicazione.

Non inalare la polvere : indossare una maschera e arieggiare la stanza durante e dopo l'applicazione.

Non applicare mai sulla pelle, sui bambini o sugli animali.

In caso di infestazione importante, rivolgersi a un professionista resta fondamentale per evitare brutte sorprese: vapore secco, criogenia, insetticidi regolamentati, ecc.

Attenzione: molti professionisti certificati in biocidi approfittano dell'inesperienza dei clienti fornendo false diagnosi per giustificare trattamenti costosi. Fare attenzione alle pratiche abusive. Inoltre, non utilizzare mai insetticidi vietati che possono essere estremamente tossici e responsabili di gravi incidenti domestici e di diversi decessi.

Dove trovare l'argilla Sommières? Qual è il prezzo d'acquisto?

La terra Sommières può essere acquistata nei supermercati, nelle farmacie o nei negozi di bricolage e giardinaggio.

È disponibile anche online, in piccole confezioni che costano tra i 4 e i 10 €, mentre i vasi più grandi possono costare molto di più.

È efficace contro altri animali e parassiti (ratti, pulci, formiche, ecc.)?

Per quanto riguarda altri insetti striscianti come pulci, formiche , scarafaggi o pesciolini d'argento, nessuno studio scientifico ne ha ancora dimostrato l'efficacia. Non c'è motivo per cui non dovrebbe funzionare, dato il suo meccanismo d'azione. La terra di Sommières funziona su tutti i tipi di insetti.

L'argilla di Furer non ha alcun effetto contro roditori come ratti o topi . La sua azione è strettamente limitata agli insetti, attraverso un meccanismo di disseccamento della loro cuticola esterna, che non ha alcun effetto sui mammiferi.

Come utilizzare questa polvere come misura preventiva contro le cimici dei letti?

Questa polvere naturale è particolarmente interessante nella prevenzione : forma una barriera anti-essiccazione che può impedire a certi insetti di insediarsi, il tutto senza alcuna tossicità.

Utilizzando un pennello da fard, applicare uno strato sottile di prodotto nelle aree strategiche: lungo i battiscopa, dietro i mobili, negli angoli bui, attorno alle cucce degli animali domestici o vicino alle strutture del letto.

Lasciare agire per qualche ora;

Quindi aspirare accuratamente.

Ripetere questa operazione ogni settimana o dopo la pulizia.

È importante notare che le cimici dei letti arrivano molto spesso dopo un viaggio, infilandosi nelle valigie, invadono poi la stanza quando la valigia viene appoggiata sul letto o nelle sue vicinanze. Per questo motivo, si raccomanda vivamente di non appoggiare i bagagli sul letto al ritorno da una vacanza o da un viaggio.

Come individuare un'infestazione?

Le cimici dei letti sono difficili da vedere a occhio nudo, soprattutto quando sono giovani (sono minuscole e temono la luce).

Di solito si riconoscono dalle punture, spesso pruriginose, solitamente raggruppate in una linea, sulle zone esposte del corpo.

In caso di dubbio, ispezionare attentamente il letto, in particolare la testiera, le cuciture del materasso, le doghe e la rete. Segni neri (escrementi), piccole macchie di sangue o pelo muto possono fornire indizi.