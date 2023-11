Tosse secca e grassa: rimedi naturali e prevenzione

È un sintomo molto frequente delle malattie da raffreddamento e quasi sempre è associato all'influenza. Stiamo parlando della tosse, ovvero un meccanismo di difesa molto sofisticato utilizzato dal nostro corpo per contrastare e rimuovere una sostanza irritante presente nelle vie aeree. Quando, ad esempio, vi è un eccesso di muco, il cervello riceve un segnale che consente la sua espulsione assieme all'aria contenuta nei polmoni. Esistono due tipologie di tosse: secca e grassa. In questo articolo vedremo quali sono i rimedi naturali in grado di attenuare tale fastidioso disturbo e in che modo è possibile prevenirlo.

La tosse secca

La tosse secca si riconosce per l'assenza di muco o catarro. È dunque stizzosa e graffiante. Se diventa persistente può provocare dolore al petto e bruciore alla trachea. Non è rara poi la rottura di qualche piccolo capillare della gola e, dunque, la conseguente presenza di minuscole goccioline di sangue in bocca.

Questa tipologia è tipica delle infezioni delle alte vie respiratorie sostenute da virus e batteri. Altre cause frequenti includono le sostanze irritanti, la sinusite acuta e cronica, l'asma, le allergie. Ancora la laringite e la pertosse. Non devono, però, essere sottovalutati i fattori psicologici. Infatti la cosiddetta 'tosse psicogena' si manifesta nei periodi di forte stress.

Per la cura della problematica la medicina tradizionale prevede la somministrazione di farmaci sedativi che agiscono o sul centro di controllo della tosse posto sotto l'encefalo nel midollo allungato o sui recettori della stessa presenti nell'albero respiratorio. Utile anche l'aerosol con medicinali antistaminici e cortisonici.

I rimedi naturali per la tosse secca

Esistono molti rimedi naturali per lenire la tosse secca. Ricordiamo, però, che prima di assumerli è sempre opportuno chiedere consiglio al proprio medico curante o all'erborista di fiducia. Tra i più efficaci figurano:

Il miele : stimola le difese immunitarie e possiede un'importante attività antimicrobica e antivirale

: stimola le difese immunitarie e possiede un'importante attività antimicrobica e antivirale L' altea : ha un'azione emolliente sulle mucose, dunque contrasta l'irritazione e l'infiammazione localizzata. Inoltre favorisce l'adesione degli altri principi attivi che così vengono meglio trattenuti

: ha un'azione emolliente sulle mucose, dunque contrasta l'irritazione e l'infiammazione localizzata. Inoltre favorisce l'adesione degli altri principi attivi che così vengono meglio trattenuti La liquirizia : ha proprietà emollienti e lenitive. Favorisce il ripristino della salute dopo i danni provocati dallo stress o dalle infezioni stagionali

: ha proprietà emollienti e lenitive. Favorisce il ripristino della salute dopo i danni provocati dallo stress o dalle infezioni stagionali Il sulforafano : è una molecola in grado di sollecitare la reattività del sistema immunitario nei confronti di patogeni di origine microbica o virale

: è una molecola in grado di sollecitare la reattività del sistema immunitario nei confronti di patogeni di origine microbica o virale La malva: ricca di flavonoidi e di mucillagini, è emolliente, lenitiva e possiede un'azione antinfiammatoria sulle mucose del cavo orale.

La tosse grassa

La caratteristica principale della tosse grassa o produttiva è la presenza di catarro che, accumulandosi nei bronchi, dà luogo al classico rumore profondo e cavernoso. La sua comparsa può essere dovuta alla presenza di malattie infettive acute delle basse vie respiratorie, quindi tracheite, bronchite e polmonite. Oppure può essere l'evoluzione di una tosse secca associata ad un'infiammazione provocata dal passaggio del muco dal naso alla faringe dove ristagna.

Nelle persone anziane essa è spesso associata all'insufficienza respiratoria tipica della cosiddetta broncopneumopatia cronica ostruttiva o dell'enfisema polmonare. Talvolta è presente anche nella fase tardiva degli episodi asmatici.

Per la cura della tosse grassa la medicina tradizionale prevede la somministrazione di farmaci espettoranti e mucolitici. Fra questi ultimi figura una molecola versatile e ben tollerata: l'acetilcisteina. L'acetilcisteina, che viene assunta sotto forma di sciroppo, bustine o compresse effervescenti, non solo scioglie il catarro, ma ha altresì un'importante azione antiossidante e protettiva dell'apparato respiratorio.

I rimedi naturali per la tosse grassa

Anche la tosse grassa può essere trattata con i rimedi naturali per la cui assunzione è doveroso chiedere un parere al proprio medico curante o all'erborista di fiducia. Tra i più validi figurano:

L' eucalipto : ha azione balsamica, espettorante e antimicrobica

: ha azione balsamica, espettorante e antimicrobica Il marrubio : agisce come fluidificante e mucolitico. Quindi favorisce l'eliminazione del catarro ed è particolarmente indicato nei fumatori e nei soggetti affetti da bronchite cronica

: agisce come fluidificante e mucolitico. Quindi favorisce l'eliminazione del catarro ed è particolarmente indicato nei fumatori e nei soggetti affetti da bronchite cronica La poligala : le saponine in essa contenute hanno proprietà espettoranti

: le saponine in essa contenute hanno proprietà espettoranti Lo zenzero : usato sotto forma di tisana scioglie il muco e libera i bronchi

: usato sotto forma di tisana scioglie il muco e libera i bronchi L'isoppo: ha al tempo stesso un'attività fluidificante e sedativa.

Consigli per prevenire la tosse

Che sia secca o grassa, la tosse è un sintomo molto fastidioso e spesso condiziona pesantemente la quotidianità e il riposo notturno. Prevenire la sua insorgenza è possibile adottando alcune strategie:

Vestirsi a cipolla : un abbigliamento a strati è il miglior modo per contrastare gli sbalzi termici

: un abbigliamento a strati è il miglior modo per contrastare gli sbalzi termici Prediligere bevande calde : quando le temperature scendono si sconsiglia di ingerire pietanze e liquidi freddi perché questi provocano un dispendio energetico extra per l'organismo

: quando le temperature scendono si sconsiglia di ingerire pietanze e liquidi freddi perché questi provocano un dispendio energetico extra per l'organismo Non tenere addosso vestiti sudati o bagnati : è opportuno asciugarsi rapidamente con un asciugamano o eventualmente con il phon e cambiarsi

: è opportuno asciugarsi rapidamente con un asciugamano o eventualmente con il phon e cambiarsi Fare attenzione agli sbalzi termici: è bene evitare di posizionare il termostato in casa ad una temperatura troppo elevata. Di giorno la temperatura ideale è di 19-21 gradi. Di notte, con l'uso di un piumone, la si può abbassare a 17-19 gradi.

