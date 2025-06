Zanzare, la citronella e altre 11 piante che non conosci per tenerle lontane

A sinistra una specie comune di zanzare a destra la pianta di citronella

Con l’arrivo dell’estate, terrazzi, giardini e balconi diventano i luoghi ideali per rilassarsi all’aria aperta. Ma con il caldo, tornano anche le zanzare, ospiti sgradite le cui punture possono rovinare anche i momenti più piacevoli. Un modo semplice e naturale per tenerle alla larga? Coltivare alcune piante specifiche che, grazie al loro profumo o ai principi attivi, agiscono come veri e propri repellenti naturali.

Citronella

La citronella è nota come la regina delle piante antizanzare, questa pianta ha un profumo di agrumi molto forte che è in grado di respingere diversi tipi di insetti volanti e può essere coltivata sia in vaso che in piena terra, ma sempre in un luogo soleggiato. Ma anche altre piante possono essere efficaci nel tenere lontane questi insetti.

Oltre al profumo rilassante, la lavanda è un ottimo repellente naturale per le zanzare. Geranio: Le varianti con profumo di limone o citronella sono particolarmente efficaci nel tenere lontane le zanzare.

Come massimizzare l'effetto

Per massimizzare l'effetto repellente, si possono piantare queste piante in vasi sul balcone o in giardino, oppure utilizzare oli essenziali o mazzetti di foglie fresche vicino alle finestre o alla porta d'ingresso.

Altri rimedi naturali

Per tenere lontane le zanzare non è sempre necessario ricorrere a spray chimici o dispositivi elettrici: esistono infatti rimedi naturali altrettanto efficaci. Tra questi, uno dei più semplici da realizzare è lo spray repellente fai-da-te. Bastano acqua distillata, qualche goccia di olio essenziale — come citronella, eucalipto, menta, lavanda o tea tree — e un po’ di alcol o amamelide. Il composto può essere spruzzato direttamente sulla pelle, sui tessuti o nell’aria, offrendo una protezione delicata ma efficace contro gli insetti, in modo completamente naturale.

Un altro rimedio della tradizione, semplice ed efficace, è l’aceto aromatizzato. Basta lasciare in infusione per una settimana scorze di agrumi, foglie di menta o fiori di lavanda in aceto di mele.

Una volta filtrato, il liquido può essere versato in piccole ciotole da posizionare negli angoli della casa osu tessuti e superfici: il suo profumo intenso e naturale agirà comecontro le zanzare, profumando al tempo stesso l’ambiente.