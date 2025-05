A Rimini arriva tutto l'Ecomondo che gira intorno alla green economy

Ascolta ora 00:00 00:00

Dalla trasformazione dei rifiuti alla tutela dell'ecosistema marino. Dalla rigenerazione dei suoli al monitoraggio satellitare. C'è un «Ecomondo» intorno che gira ogni giorno. E che a novembre è pronto a rafforzare la sua vocazione internazionale di crocevia per imprese, istituzioni e ricerca nei settori della circular economy in Europa e nel bacino del Mediterraneo. È con questa prospettiva infatti che si terrà la 28ª edizione della manifestazione «Ecomondo», organizzata da Italian Exhibition Group (IEG) alla Fiera di Rimini dal 4 al 7 novembre 2025, che si preannuncia come la più significativa di sempre per gli addetti ai lavori e i protagonisti del futuro della transizione ecologica.

Rimini per quattro giorni sarà al centro della transizione ecologica, grazie a IEG che guida l'innovazione per un'economia circolare globale.

«Coniugare la crescita del business con la tutela ambientale e sociale attraverso l'adozione di modelli di sviluppo etici e inclusivi spiega Corrado Peraboni, amministratore delegato di IEG - conferma il ruolo strategico della fiera: è un'esigenza centrale nell'economia di cui Ecomondo vuole farsi sempre più portavoce, favorendo il dialogo tra industrie, istituzioni e mondo della ricerca. Oggi Ecomondo è una manifestazione che tratta il tema della circolarità a 360 gradi e rappresenta un appuntamento internazionale imperdibile per le imprese europee, e non solo, che vogliono affermarsi nei mercati globali della green economy. E ricopre questo ruolo per la sua capacità di focalizzarsi sulle tecnologie più innovative, valorizzando l'industria e l'export italiano su scala internazionale». Le sei macroaree tematiche abbracciano ogni aspetto della sostenibilità: Waste as Resource è dedicata alla trasformazione dei rifiuti in materie prime seconde, Water Cycle & Blue Economy alla tutela del ciclo idrico e degli ecosistemi marini, Sites & Soil Restoration alla rigenerazione dei suoli e degli ecosistemi agro-forestali, Bioenergy & Agriculture all'energia da biomasse e agricoltura di precisione, Earth Observation and Environmental Monitoring al monitoraggio satellitare, Circular and Regenerative Bio-Economy alla bioeconomia rigenerativa. A queste si affianca SAL.VE, il Salone biennale del Veicolo per l'Ecologia, in partnership con ANFIA, dedicato ai veicoli per la raccolta dei rifiuti e lo spazzamento stradale.

Anno dopo anno Ecomondo è sempre più grande con respiro globale. Lo dimostrano le edizioni previste anche in Messico e Cina e il Green Med Expo & Symposium a Napoli (28-30 maggio 2025).

Parlando dell'appuntamento di novembre, Alessandra Astolfi, Global Exhibition Director della Divisione Green & Technology di IEG, evidenzia: «Con 30 padiglioni su 166.000 metri quadri, ospiteremo delegazioni da tutto il mondo grazie alla sinergia con Agenzia ICE e MAECI e alla collaborazione con 80 associazioni internazionali del settore». Il programma di Ecomondo 2025 include conferenze e tavole rotonde curate dal Comitato Tecnico Scientifico, con approfondimenti su normative, ripristino degli ecosistemi e tecnologie come AI, Digital Twin e monitoraggio satellitare. Particolare attenzione sarà dedicata all'economia circolare in Africa e nel Mediterraneo.

In aggiunta, si segnala il ritorno degli Stati Generali della Green Economy, organizzati dalla Fondazione Sviluppo Sostenibile, promossi dal Consiglio Nazionale della Green Economy con la collaborazione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e il patrocinio della Commissione Europea.