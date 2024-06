Ritorno nella casa dei draghi fra guerre, intrighi e danze

Ascolta ora 00:00 00:00

Scatenare il fuoco distruttivo e radere al suolo il mondo o cercare soluzioni pacifiche nonostante delitti, vendette, intrighi, sete di potere e conquista? Non siamo al tempo di Putin e Hamas, per fortuna siamo solo in una serie televisiva, House of the Dragon. La seconda parte di una delle fiction più attese dell'anno, che appassiona milioni di spettatori, gli stessi che hanno adorato Il trono di spade, arriverà su Sky e Now tra domenica e lunedì alle tre di notte in contemporanea con gli Usa.

Chi si aspetta la danza terrificante dei draghi dovrà avere pazienza: i primi episodi ripartono dalla morte del giovane Lucerys, ucciso dallo zio Aemond Targaryen. Una morte che causa un dolore atroce alla madre Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy) e segna l'avvio della guerra tra i Neri e i Verdi. Una guerra che le due figure femminili principali, più sagge degli uomini che stanno loro intorno (Rhaenyra che contende il trono al fratellastro Aegon e Alicent, la regina madre Olivia Cooke) tentano di evitare, consapevoli della potenza distruttiva dei draghi. Dunque nei primi episodi si vedrà poca azione, ma molto dialogo, conversazioni, litigi, intrighi di corte, strategie machiavelliche, concilii di guerra nei saloni e nei palazzi dei due poteri, una sceneggiatura che permette di raccontare e approfondire l'evoluzione dei personaggi della saga. Un racconto appassionante, anche perché in questa serie tratta dai libri di George Martin è più difficile distinguere (a differenza di Game of Thrones) chi sono i buoni e i cattivi, non ci sono personaggi totalmente positivi (cosa che li rende ancora più affascinanti) e i legami di sangue rendono la lotta per il trono ancora più crudele.

In conclusione, la seconda stagione mantiene le promesse della prima, mischiando introspezione psicologica dei personaggi e grandi conflitti.

E per chi volesse vivere in maniera totalizzante il debutto della serie può fare la follia di partecipare all'evento (gratuito) che si tiene al Castello Sforzesco a Milano trasformato in «Westeros» (il mondo del fantasy) organizzato da Sky: a cominciare dalle 22,30 di domenica, tra stendardi verdi e neri, dj set, giochi a squadre, cibo a tema, si attenderanno le tre del mattino per assistere alla visione del primo episodio. Per accedere bisogna registrarsi al sito tuttidevonoscegliere.com.