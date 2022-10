L'incubo di Marta: a 13 anni vittima di revenge porn

Aveva inviato foto di nudo al fidanzatino, scoprendo dopo poco tempo con orrore che non sarebbe stato l'unico ad ammirarle: a denunciare l'episodio è la stessa vittima, che ha raccontato a Repubblica la propria esperienza.

"Dopo dieci giorni da quella maledetta sera in cui ho mandato le foto e un video del mio corpo al mio fidanzato" , racconta la giovane Marta, all'epoca dei fatti 13enne, "un amico mi ha mandato uno screenshot di un gruppo Telegram per avvisarmi che quelle immagini stavano circolando sui social" . Una situazione che la vittima, come da lei stessa rivelato, ha condiviso con almeno altre 20 ragazze romane, i cui video risultavano reperibili sul web.

I fatti risalgono al febbraio del 2019, ma l'incubo, spiega la giovane, non è ancora finito nè per lei nè per le altre numerose giovani vittime di revenge porn. In rete è possibile trovare decine e decine di foto di nudo di adolescenti. "Sul primo gruppo nel quale erano finite le mie foto, che ormai sono ovunque, c'erano anche i video di altre ragazze della mia stessa età" , ricorda Marta. "Io credo che all'inizio quei materiali circolino tra i nostri coetanei, poi però finiscono anche nei gruppi frequentati solo dagli adulti" . Difficile anche trovare il coraggio di parlarne in famiglia. La 16enne rivela di averlo fatto solo dopo tre mesi, quando fu costretta a cambiare scuola a causa della situazione venutasi a creare.

"Io mi ero fatta tre foto e un video, e li ho spediti al mio fidanzato dell'epoca" , racconta la ragazzina al giornalista. "Non li ho inviati a nessun altro. Perché sono diventati virali? Il mio ex, che ora studia Turismo, dice che il suo migliore amico gli ha preso il telefono e ha condiviso tutto con altri", prosegue la giovane, "non so come sia andata veramente la cosa, so solo che non si è mai scusato" .

Che in rete la diffusione di foto e video di qualunque genere sia rapida e incontrollabile è cosa risaputa, ma ormai è tardi per poter tornare indietro. "Purtroppo è così, io ho sbagliato per ingenuità, non lo rifarei" , ammette la 16enne. "Mi ero ripresa solo il corpo, sopra e sotto, in intimo, ma vi assicuro che ci sono altre mie coetanee che inviano video mentre si toccano o addirittura mentre usano i sex toys" , rivela ancora.