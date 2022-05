Ancora un incendio di rifiuti nell'ex fabbrica Mira Lanza

Nella notte diverse squadre dei Vigili del fuoco sono intervenute in via Luigi Pierantoni, a Roma, per domare un incendio di materiali di risulta e rifiuti presso la ex fabbrica della Mira Lanza. Nessuna persona sarebbe rimasta coinvolta. Sul posto sono intervenute 3 Aps, 3 autobotti, un carro schiuma, un carro autoprotettori e una autoscala. Il rogo si è sviluppato all’interno dei locali abbandonati dell'ex Mira Lanza, lo spazio formato da quattro capannoni dove sorgeva lo storico saponificio di Marconi. Non è la prima volta che sterpaglie o rifiuti prendono fuoco in questa area. Spesso vi sono stati sgomberi di alcune persone che hanno insediato delle baracche nello spazio non più utilizzato.

Un odore acre di plastica bruciata

L’ultimo incendio si è verificato nella notte tra domenica primo maggio e lunedì 2 maggio, verso la mezzanotte. Sul luogo sono giunti i vigili del fuoco con diverse squadre, allertati dai residenti svegliati probabilmente dal forte odore acre di plastica bruciata sviluppatosi nell'aria. I pompieri hanno parcheggiato i mezzi in via Luigi Pierantoni e hanno domato l'incendio.

Come abbiamo precedentemente detto, non è la prima volta che in questa specifica area si sviluppa un incendio. Sempre di notte, nel gennaio del 2008 si sfiorò la tragedia a causa di un rogo scoppiato nell’ex stabilimento della Mira Lanza. All’interno dei quattro capannoni che compongono la struttura, ognuno dei quali grande circa 400 metri quadrati, erano accampate in modo abusivo oltre 200 persone, tra extracomunitari e rom. Tra questi anche una trentina di bambini con i loro genitori. Fortunatamente nessuno era rimasto ferito.

Il Campidoglio deve trovare una soluzione

Qualche anno dopo, nell’aprile del 2014, in seguito a uno sgombero di persone senza fissa dimora, era scoppiato un altro incendio nei locali abbandonati di via Tirone. Nella ex fabbrica Mira Lanza non sono mancate neanche operazioni anti droga, come quella del gennaio del 2019 che ha permesso di scoprire un fortino dello spaccio nei locali dell’ex saponificio. Lo scorso marzo il Municipio XI ha votato un provvedimento che ha come obiettivo sollecitare il Campidoglio a prendere una decisione sul destino dell'ex saponificio. Inutile dire che i residenti del quartiere sono stanchi e attendono con trepidazione un intervento decisivo che riporti la tranquillità nella zona.

