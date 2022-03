Capitale sporca? Altri bonus per chi pulisce

Per far fronte all’emergenza rifiuti Roma ricorre ancora una volta ai soldi. Nell’accordo che la municipalizzata Ama e i sindacati sono riusciti a siglare, c’è un premio in denaro ai dipendenti che lavoreranno anche la domenica, ovviamente nelle aree in cui è previsto il lavoro domenicale. La sperimentazione, che durerà tre mesi, avrà inizio il prossimo 2 aprile. Inizialmente l’accordo verrà applicato solo ai lavoratori delle autorimesse e in seguito, qualora vi siano delle conferme, verrà esteso anche a tutti gli altri. I rappresentanti aziendali e le organizzazioni sindacali hanno definito questa intesa definita ‘epocale’. L’obiettivo è quello di rendere maggiormente efficiente il servizio anche nei fine settimana.

Come riportato da RomaToday, l’idea sarebbe partita da questa certezza: “L’attuale forza organica non è sufficiente a garantire i servizi necessari, in particolar modo nelle autorimesse". Quello che si vuole fare è riuscire a regolarizzare la raccolta rifiuti nei week-end, giorni in cui il servizio scarseggia di dipendenti. Nel documento si legge: "La presenza in servizio in ordinario nella giornata di domenica verrà incentivata prevedendo la corresponsione, oltre alla normale retribuzione, di un importo aggiuntivo, che verrà graduato qualora oltre alla presenza domenicale il lavoratore garantisca anche la presenza nella giornata del sabato precedente e/o in quella del lunedì successivo". Gli incentivi di cui stiamo parlando equivalgono in soldoni a compensi compresi tra 108 e i 198 euro lordi a seconda che il dipendente lavori solo la domenica, o più giorni tra il sabato e il lunedì.

L’adesione è volontaria

L’accordo raggiunto è quindi stato pensato, come viene spiegato nero su bianco, per efficientare l'organizzazione del lavoro attraverso l'aumento della produttività e anche di miglioramenti qualitativi e quantitativi del servizio mediante il coinvolgimento volontario dei lavoratori, con l'obiettivo di ridurre il ricorso al lavoro straordinario, sia festivo che ordinario. Inoltre, viene sottolineato che l’adesione al progetto sperimentale avviene su base volontaria e vincola il lavoratore per due domeniche su quattro. Le rimanenti due domeniche mensili sono su base volontaria purché si aderisca entro il giovedì precedente. Aderendo viene data la possibilità al lavoratore di spostare il suo giorno di riposo domenicale con un altro della settimana, che sia però diverso dal sabato e dal lunedì.

Ancora premi in denaro per i netturbini

Come è stato spiegato questo incentivo sarà del tutto assorbito dall’abbandono degli straordinari nei giorni festivi e prefestivi. Quindi ci dovrebbero essere due aspetti positivi: da una parte i costi sarebbero diminuiti, dall’altra il servizio, ordinario e non più straordinario, sarebbe assicurato. Gli autisti passeranno così da un numero di 100 a 140 la mattina, e da 40 a 90 per la notte. Per l'intera giornata di domenica si arriverà a un massimo di 235 autisti. Del resto Roma ha ormai abituato i dipendenti della municipalizzata Ama ad avere qualche bonus. I primi erano arrivati in occasione delle scorse festività natalizie per cercare di riuscire in tutti i modi ad aiutare il sindaco a mantenere la promessa che aveva fatto ai romani il giorno del suo insediamento, ovvero quella di ripulire Roma entro Natale. Promessa che ovviamente non era riuscito a mantenere.

Segui già la pagina di Roma de ilGiornale.it?