Automobilista si sente male e ferma l’auto sulla Pontina. Poi muore

Un automobilista è morto a causa di un malore improvviso che lo ha colto mentre si trovava a bordo della sua auto e stava viaggiando in direzione della Capitale. L’uomo è riuscito a fermare la vettura sulla corsia di marcia e poco dopo è deceduto. Subito si sono create lunghe code che hanno praticamente congelato la circolazione sulla strada statale 148 via Pontina, all’altezza di Castel Romano, al chilometro 23,700. Choc tra gli altri automobilisti che hanno assistito impotenti alla terribile scena.

Muore automobilista sulla Pontina

La tragedia è avvenuta nella mattinata di oggi, giovedì 20 febbraio. Secondo una prima ricostruzione effettuata dalle forze dell’ordine, si tratterebbe di un uomo che quando si è accorto di non sentirsi bene ha immediatamente fermato la sua auto. Pochi istanti dopo sarebbe morto nell’abitacolo. L’automobilista stava viaggiando verso Roma e questo fatto ha creato notevoli incolonnamenti e rallentamenti sulla Pontina, con lunghe code da Pomezia. Appena alla centrale è arrivata la comunicazione di quanto era avvenuto, è stata attivata la macchina dei soccorsi. Sul posto il personale sanitario a bordo di un’ambulanza del 118. I soccorritori non hanno però potuto fare nulla per salvare la vita all’automobilista. Dopo vari tentativi di rianimazione si sono dovuti arrendere e ne hanno dichiarato il decesso.

Disagi al traffico

Sul luogo della tragedia sono giunti i carabinieri di Pomezia che si sono occupati di fare i rilevamenti del caso. Con loro anche il personale Anas che si è occupato di regolare e ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile, in modo da limitare i disagi agli altri conducenti. Una volta terminate tutte le procedure necessarie in questi casi, il corpo è stato trasferito in obitorio. Fortunatamente la presenza dell’auto in mezzo alla carreggiata non ha provocato incidenti e ulteriori vittime. Non sono infatti restati coinvolti altri veicoli.

Sempre attorno a Roma, verso le 9,30 di questa mattina, si sono verificate altre code, questa volta per un incidente tra la via Cassia e la via Trionfale, in carreggiata esterna. Infine incolonnamenti sul tratto cittadino della A24 a causa di un incidente tra Portonaccio e Tangenziale Est, in direzione del centro città. Entrambi gli incidenti sono stati risolti durante la mattinata e la circolazione è ripresa senza ulteriori problemi.

Segui già la pagina di Roma de ilGiornale.it?