Banda del sonnifero, almeno 3 casi sul litorale romano

Sarebbero almeno tre i colpi messi a punto dalla banda del sonnifero nel litorale romano. Anche una famiglia ungherese è stata derubata in casa con lo stesso modus operandi. Dopo i furti commessi ad Anzio tra il 18 e il 19 agosto, un altro caso questa volta ad Ardea. All’inizio di agosto una famiglia di cittadini ungheresi era ospite per le vacanze in casa di un loro connazionale. Come nei casi precedenti, del Lido di Cincinnato e di Lavinio, anche in questo i rapinatori hanno visitato di notte le vittime, mentre stavano dormendo, e sono poi fuggiti a bordo dell’auto di famiglia.

Lo stesso modus operandi

Secondo quanto raccontato dalle vittime, il furto è avvenuto nella notte tra martedì 2 e mercoledì 3 agosto all’interno di una villetta sita in via del Fringuello, nella zona del Lido dei Coralli. I carabinieri che hanno avviato le indagini il giorno stesso hanno trovato la vettura utilizzata dai ladri per scappare. L’ipotesi è che si possa trattare in tutti i casi della medesima banda di rapinatori, anche perché il modus operandi è lo stesso.

I malviventi sono infatti soliti entrare nelle abitazioni in piena notte, mentre le persone dormono, e rovistano in tutta la casa in cerca di contanti e oggetti preziosi. Rubano infine le chiavi della macchina appartenente alle vittime e fuggono facendo perdere le loro tracce. Nei primi due casi, e molto probabilmente anche nell’ultimo, sembra che i ladri abbiano utilizzato dello spray narcotizzante per addormentare i villeggianti. Lo scorso 3 agosto la famiglia di ungheresi si è recata presso la stazione dei carabinieri Marina di Tor San Lorenzo per denunciare un furto in abitazione.

Usato uno spray narcotizzante

La turista straniera ha raccontato a RomaToday: "Ho letto l'articolo sul vostro giornale in cui scrive di una banda di rapinatori nella zona di Anzio. Siamo stati in vacanza ad Ardea con la famiglia. Sfortunatamente, abbiamo sperimentato la stessa cosa il 3 agosto. Fortunatamente hanno trovato la nostra macchina, che era una Volkswagen Passat. Quindi solo il nostro denaro - circa 2mila euro - è stato rubato. Dopo l'articolo, capisco perché non ci siamo svegliati durante l'irruzione. Spero che i criminali vengano catturati presto".

La donna, che ha ringraziato i militari per aver ritrovato la vettura, ha raccontato che erano in quattro in casa, con i due figli piccoli, e che sarebbe stato un grande problema tornare a casa senza la macchina perché avevano due biciclette e un porta biciclette. Si tratta di una Volkswagen Passat che si trovava parcheggiata all'esterno dell'abitazione. I ladri sono comunque riusciti a scappare con mille euro e mille fiorini ungheresi, oltre a uno zaino contenente altri 200 euro. "Nonostante tutto l'Italia è molto bella e abbiamo ancora voglia di tornarci. È stata una brutta esperienza, ma non generalizziamo perché ovunque siamo andati, tutti sono stati gentili, disponibili e sorridenti", ha infine affermato la cittadina ungherese.

