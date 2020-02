Bullismo all’Eur, ragazzine pestano coetanea per soldi: arrestata 18enne

A volte il bullismo lascia cicatrici indelebili nella psiche di un bambino. Questo speriamo non sia uno di quei casi. Hanno preso di mira una coetanea, picchiandola con lo scopo di rapinarla. Così due bulle sono finite nei guai lo scorso pomeriggio nel quartiere Eur di Roma.

Le due ragazzine hanno prima strattonato la loro vittima nei pressi di una giostra nel parchetto di via Severino Delogu, proprio di fronte al centro commerciale Eur Roma 2. Zona residenziale a sud della capitale. Poi l’hanno colpita con schiaffi e pugni quando ha fatto resistenza e si è rifiutata di cedere alle loro minacce. Il pestaggio si è interrotto solo quando una pattuglia del commissariato Esposizione ha notato la scena e gli agenti sono scesi dalla volante per intervenire.

Alla vista degli uomini in divisa le due baby criminali si sono allontanate in fretta e furia e ne è nato un piccolo inseguimento a piedi, terminato con il fermo delle due giovanissime. Le bulle hanno fatto resistenza, provando a divincolarsi dagli agenti, tanto che uno dei due poliziotti è stato costretto a ricorrere alle cure mediche. Identificate dopo l’arrivo in commissariato, si tratta di una diciottenne che è stata arrestata. E di una minorenne che è invece stata denunciata a piede libero e riconsegnata ai genitori.

Le due ragazze, di cui una minorenne, sono state rispettivamente arrestate e denunciate per rapina aggravata, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Gli agenti hanno raccolto la testimonianza della vittima che ha riportato delle lievi lesioni allo zigomo, giudicate guaribili in pronto soccorso in pochi giorni. Per lei soprattutto un gran brutto spavento e qualche graffio. Solo poche ore prima, in un’altra zona di Roma, una baby gang è stata fermata dalle forze dell’ordine. Si tratta di crimini sempre più frequenti tra le vie della capitale. La banda di giovanissimi criminali destava paura e preoccupazione in alcuni quartieri di Roma nord.

Da tempo i residenti di Valle Aurelia, Prati e della zona di Cipro segnalavano la presenza di bande di ragazzini violenti. Risse, episodi di vandalismo, in alcuni casi anche lanci di sassi dal cavalcavia. I carabinieri hanno denunciato 19 giovani, quasi tutti minorenni. Uno per droga, 4 per rissa e 14 per invasione di edifici in concorso e danneggiamento. Tante le denunce arrivate ai carabinieri. Tutte con la stessa collocazione a ridosso dell’ex fornace Veschi a Valle Aurelia e del vicino nuovo centro commerciale.

Da qui è partita l’azione dei militari della stazione Roma Madonna del Riposo che hanno intensificato i controlli per aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini. In una settimana di assidui servizi di controllo, i carabinieri hanno denunciato, come detto, 19 persone. In gran parte residenti nello stesso quartiere.