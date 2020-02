Colleferro, insulta carabinieri e prova a rubare la loro auto

Paura in provincia. Una zona in cui si coltiva, si spaccia e si assume droga troppo facilmente. Attimi di tensione nella zona dei locali notturni di Colleferro, dove un 36enne, con precedenti, in preda ad un mix di alcool, droga e farmaci, si è avvicinato a una pattuglia di carabinieri che stava eseguendo un posto di controllo per la circolazione stradale, prima proferendo insulti e frasi sconnesse e poi danneggiando la segnaletica stradale creando pericolo per le macchine in transito.

Gli agenti hanno subito reagito. L’uomo però ha continuato a dare in escandescenze tentando di danneggiare l’autovettura militare e cercando di mettersi alla guida della stessa. Un atteggiamento sbagliato che è stato puntualmente punito. All’opposizione dei carabinieri, il 36enne si è scagliato contro uno di loro. Il soggetto è stato poi bloccato e portato in caserma dove, dopo esser stato soccorso da personale del 118, è stato accompagnato presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari.

L’arresto è arrivato nell’ambito dei numerosi controlli attuati dai carabinieri di Colleferro nel weekend appena trascorso sia sulle arterie principali che nei quartieri periferici delle cittadine di Colleferro e Valmontone. Obiettivi primari sono stati l’identificazione di soggetti di interesse operativo, il controllo della circolazione stradale, la prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio. A questo si aggiunge la caccia allo spaccio e all’assunzione di sostanze stupefacenti.

In particolare, sul fronte dello spaccio si registrano due arresti. Il primo, effettuato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile che, nel centro cittadino hanno controllato gli occupanti di un’autovettura al cui interno un 20enne, residente ad Artena e incensurato, è stato trovato in possesso di alcune dosi di hashish. I militari proseguendo il controllo presso la sua abitazione, hanno rinvenuto nella sua camera da letto ulteriori 100 grammi di hashish, un bilancino di precisone e vario materiale per il confezionamento della stessa. Il ragazzo è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari.

Nella cittadina di Valmontone, gli stessi militari, insieme ai colleghi della locale stazione carabinieri, hanno assistito a una cessione di una dose di cocaina da parte di un 45enne del luogo, con precedenti specifici, verso un 46enne di Valmontone. I controlli sono proseguiti nelle pertinenze dell’abitazione del 45enne dove i carabinieri hanno trovato, in un barattolo, un bilancino di precisione e altri 25 grammi di cocaina. Sequestrati 500 euro derivanti dall’attività illecita. Il pusher è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari.

Solo pochi giorni fa, un duro colpo alla malavita di Roma. Un’altra operazione dei carabinieri. Rifornivano di droga le piazze di spaccio del Trullo, di Monteverde e Montespaccato, con un’espansione dell’interesse criminale anche nell’area del comune di Pomezia. Sedici arresti. Il sodalizio criminale dedito al narcotraffico, promosso e diretto da un cittadino italiano, riforniva di cocaina, hashish e marijuana i tre quartieri romani sino ad arrivare alle piazze della provincia sud della capitale.