Controllore Atac insultato e preso pugni: in manette 19enne

Un grave episodio di violenza si è consumato nella giornata di ieri su un autobus a Roma. La vittima è un controllore dell'azienda mobilità Atac, che stava svolgendo il suo turno di lavoro. Il fatto si è verificato intorno alle ore 14 di ieri, mercoledi 5 febbraio, sulla linea 558, che collega Centocelle a Cinecittà.

L'aggressione ha avuto luogo proprio all'interno dell'autobus, che in quel momento stava transitando in viale San Giovanni Bosco. Il controllore, come da regola, era presente sul mezzo e stava verificando i biglietti dei diversi passeggeri che si trovavano a bordo. Ad un certo punto l'uomo si è rivolto ad un ragazzo di 19 anni, chiedendogli di mostrargli il titolo di viaggio necessario per la corsa. Il giovane però non ha reagito bene alla richiesta e ha cominciato ad agitarsi sempre di più. Prima ha insultato il controllore, poi gli ha sferrato un pugno alla tempia, tutto nel giro di pochi minuti.

Immediatamente l'autista del bus Atac, resosi conto dell'aggressione, ha allertato le forze dell'ordine e ha fatto scendere le persone presenti sul mezzo. Quando i poliziotti sono giunti sul posto l'aggressore era ancora nelle vicinanze e così è stato fermato e arrestato. Il 19enne dovrà rispondere del reato di lesioni e resistenza ad incaricato di pubblico servizio e denunciato per interruzione di pubblico servizio.

Purtroppo non è il primo caso di questo tipo che si verifica nella capitale, dove negli ultimi tempi controllori e autisti degli autobus sono sempre più spesso vittime di aggressioni fisiche e verbali mentre svolgono il loro lavoro. Uno degli ultimi episodi risale al dicembre 2019, quando un ragazzo straniero di nazionalità turca, di appena 18 anni, picchiò il conducente di un autobus, mandandolo in ospedale. Sempre negli ultimi mesi del 2019 si verificò un altro gravissimo caso di questo tipo, sempre ai danni di un autista. Lo scorso settembre, infatti, un conducente Atac fu aggredito in malo modo da un gruppo di giovanissimi, che prima danneggiarono pesantemente il mezzo e poi picchiarono il malcapitato autista.

