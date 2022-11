"Ha fatto sfondare la porta": così Ilary Blasi si è ripresa le sue borse

Alla fine le borse di lusso di Ilary Blasi, Chanel, Dior, Gucci e Hermés, sono ritornate alla legittima proprietaria. La loro restituzione non è avvenuta, come invece era stato detto inizialemente, in seguito a un ripensamento di Francesco Totti, che lo scorso agosto le aveva fatte sparire dalla cabina armadio della villa dell’Eur, ma grazie a un fabbro e all’intuizione della showgirl. Secondo quanto riportato dal Fatto Quotidiano, infatti, le preziose borse sono tornate nella mani della Blasi circa una decina di giorni fa, non per gentile concessione dell’ex capitano romanista ma grazie a un caso fortuito.

Il sospetto della Blasy davanti alla porta chiusa

Sembra infatti che la Blasy si sia insospettita quando ha cercato di accedere alla Spa che si trova nella residenza di famiglia, dove marito e moglie, seppur ormai ex, continuano a vivere ben separati, e non ci sia però riuscita perché la porta era chiusa. A quel punto la conduttrice avrebbe quindi deciso di chiamare un fabbro per forzare la serratura e poter così entrare liberamente. Una volta dentro ha trovato tutte le sue amate e costose borse, ben nascoste e conservate in attesa di essere magari scambiate con gli orologi svizzeri, anche questi di lusso, che la 41enne aveva fatto sparire più o meno a metà giugno dalla cassetta di sicurezza, aiutata dal padre.

Dei Rolex nessuna traccia

Secondo quanto riferito dal Corriere, la collezione di Rolex, che avrebbe un valore di oltre un milione di euro, non sarebbe ancora tornata a casa, e tantomano tra le mani di Totti. Dove siano finiti gli orologi è ancora un mistero. Proprio per questo motivo la ex coppia si rivedrà in un aula di tribunale a Roma venerdì 11 novembre per parlare di borse e orologi, accompagnata dai rispettivi avvocati. Francesco Frettoni, giudice della settima sezione civile, ha deciso di aprire un’istruttoria e ha fissato la data dell’udienza. Quel fatidico giorno entrambi i coniugi dovranno essere presenti di persona per poter esporre le proprie ragioni. Questo incontro sarà solo un anticipo della futura separazione giudiziale. I legali dell’ex calciatore, Antonio Conte e Annamaria Bernardini de Pace, sono certi che alla fine sarà il loro assistito a spuntarla sugli orologi e che verrà quindi riconosciuto dal giudice come loro unico proprietario. Il giudice potrebbe anche decidere di ascoltare eventuali testimoni prima di prendere una decisione.