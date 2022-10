"Le ha fatto sparire tutto". Ecco tutto quello che Totti deve ridare alla Blasi

Le Chanel, Gucci e Co. non sarebbero gli unici effetti personali che Totti avrebbe "sequestrato" a Ilary Blasi per cercare di riottenere i suoi amati Rolex (che lui sostiene l'ex moglie gli abbia sottratto). La lista è lunga e dettagliata (come il reclamo presentato dall'avvocato della conduttrice) e il giudice del tribunale civile di Roma avrà di che dibattere nell'udienza fissata per venerdì 14 ottobre. All'appello mancherebbero scarpe (un centinaio), cinture, gioielli e vestiti firmati, che ora Ilary è intenzionata a riavere indietro dall'ex compagno.

Secondo il Corriere, la conduttrice dell'Isola dei famosi ha chiesto che il "maltolto" le venga riconsegnato con urgenza senza attendere, cioè, l'esito del divorzio giudiziale che, di fatto, non è ancora iniziato. L'istanza è sul tavolo del tribunale e verrà valutata dal giudice tra pochi giorni. A giudicare dalla lunga lista di oggetti spariti, Totti si sarebbe vendicato della sottrazione dei suoi orologi di lusso, nascondendo più di qualche borsa griffata. Un'intera cabina armadio, che i più curiosi faticano a credere che il Pupone abbia potuto portare via dalla villa dell'Eur senza dare nell'occhio.

Le presunte richieste di Ilary Blasi

Oltre al maltolto griffato, però, la conduttrice sarebbe pronta a reclamare anche la Smart, l'auto che abitualmente usa benché sia di proprietà di Francesco Totti. Discorso diverso per la villa dell'Eur, valutata 10 milioni di euro. Secondo le ultime indiscrezioni Totti sarebbe pronto a trasferirsi in uno splendido attico a nord di Roma insieme alla nuova fidanzata Noemi Bocchi. Si dice che l'ex capitano giallorosso abbia affittato l'appartamento e che sia solo questione di settimane prima del suo trasferimento. Per il Corriere Ilary Blasi vorrebbe per sé anche la villa, ma i bene informati dicono che la conduttrice sia alla ricerca di un'abitazione a Milano. Di case e automobili, però, non si dovrebbe parlare nell'udienza fissata a fine settimana, quando il giudice dovrà stabilire solo dove siano finite le borse e i vestiti firmati per farle riavere alla proprietaria, Ilary.