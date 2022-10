"Le ha ridato le borse". Il gesto di Totti verso Ilary

Francesco Totti ha provato a sotterrare l'ascia di guerra, ma la restituzione delle borsette firmate, che aveva sequestrato per ripicca come estremo tentativo per riavere i Rolex (che Ilary gli avrebbe sottratto), non è servita a molto. Stando a quanto riportato dal Corriere, le Chanel, Hermes e Dior sono tornate nella cabina armadio della conduttrice nella villa dell'Eur, ma il gesto di pace del Pupone non fermerà l'iter burocratico previsto per il divorzio: niente accordo, si va in tribunale.

Le preziose borsette sono tornate, come per magia, al loro posto e a testimoniarlo ci sono gli ultimi video condivisi da Ilary Blasi sulla sua pagina Instagram, nei quali la conduttrice sfoggia alcuni dei suoi modelli preferiti. Delle scarpe (e di qualche accessorio griffato), invece, non c'è ancora traccia. Il gesto doveva essere sufficiente a rabbonire la consorte o almeno è quello che ha sperato Francesco Totti, che per la vicenda delle borsette è finito in tribunale lo scorso 14 ottobre. Il giudice si è riservato di fissare una nuova udienza e in quell'occasione, visto che le Chanel sono rientrate alla base, si dovrebbe discutere su dove sono finiti invece gli orologi preziosi, che Totti sostiene siano stati "rubati" dall'ex con la complicità del suocero.