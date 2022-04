Alla Garbatella arriva il car sharing condominiale

Il car sharing sta diventando una realtà sempre più diffusa. E non solo nelle zone centrali. Sono difatti stati annunciati entro fine mese i lavori che porteranno alla realizzazione del progetto nel quartiere romano di Garbatella. Il servizio riguarda la possibilità di usufruire di motorini e auto elettriche messe a disposizione dei cittadini. La previsione di mezzi elettrici trova ragione nel forte inquinamento atmosferico che caratterizza le grandi città italiane e per queste ragioni sono state prese iniziative finalizzate a supportare la cosiddetta mobilità sostenibile. Le auto quindi saranno condominiali, come anche le spese per usufruire dell'iniziativa. Anche le colonnine che verranno utilizzate per ricaricare i mezzi si troveranno proprio all’interno del quartiere, così da facilitare le operazioni. Questa e altre iniziative rappresentano una svolta per la borgata che in questo modo diventerà più "smart".

In occasione del centenario del quartiere Garbatella, a Roma, la Regione e l'Ater hanno messo in campo circa 1,2 milioni per un programma che prevedeva la riqualificazione e manutenzione per alcuni edifici storici del quartiere. Terminati i lavori di edilizia residenziale pubblica, il presidente di Regione Lazio Nicola Zingaretti, insieme all'assessore alle politiche abitative Massimiliano Valeriani e al presidente dell'VIII municipio di Roma Amedeo Ciaccheri hanno fatto visita al complesso in occasione della ricorrenza.

Zingaretti ha annunciato ai microfoni una nuova sperimentazione che coinvolgerà la zona e le palazzine Ater: "Qui inaugureremo il primo car sharing condominiale italiano. In questo momento sono aperti 30 cantieri in 17 quartieri della città", e ha aggiunto: "Abbiamo una missione, un obiettivo che è quello di consegnare ai nostri figli e ai nostri nipoti una città più bella di come l'abbiamo trovata. Questi cantieri hanno un valore perché aumentano la qualità della vita e riducono le disuguaglianze".

