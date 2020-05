La "mafia ambientale" dei rom: così smaltivano i rifiuti pericolosi

Si servivano dei nomadi per smaltire rifiuti speciali e pericolosi. Padre e figlio, titolari di una ditta di servizi per l’ambiente di Latina sono finiti in manette assieme ad altre 25 persone. In tutto sono state 27 le misure cautelari emesse dalla Dda nei confronti di cittadini italiani e rom. Sono 14 le persone finite in carcere e 13 quelle poste agli arresti domiciliari. L’accusa è di traffico illecito di rifiuti, riciclaggio e autoriciclaggio.

Il blitz è scattato oggi alle prime luci dell’alba dopo un’indagine lunga e complessa, coordinata da carabinieri, carabinieri forestali, polizia giudiziaria, guardia di finanza e polizia locale, durata oltre due anni. Dopo mesi di appostamenti, intercettazioni telefoniche e tracciamenti con il Gps, gli agenti hanno scoperto una vera e propria "mafia ambientale" legata all’universo dei campi rom della Capitale.

La Srl di Latina, infatti, secondo quanto ricostruisce una fonte del Giornale.it, si serviva di alcuni nomadi residenti nelle baraccopoli di via di Salone e via Salviati, alla periferia est della Capitale, per far sparire tonnellate di rifiuti speciali. In sintesi si faceva pagare per il servizio di smaltimento dai clienti, ma anziché osservare la procedura prevista dalla legge, che ovviamente comporta costi maggiori, affidavano questi i rifiuti ai rom che li sversavano periodicamente nelle aree limitrofe agli accampamenti, con un rischio non indifferente in termini di danni all’ambiente.

Si trattava, infatti, per la maggior parte, di scarti inquinanti, da smaltire secondo criteri specifici. L’obiettivo del gruppo, però, era cercare di guadagnare il più possibile. Secondo una fonte vicina all’indagine, inoltre, il business dell’azienda riguardava anche ferro e rame, che venivano acquistati dagli stessi nomadi.

"Esprimiamo un plauso ai caschi bianchi romani che questa notte, in sinergia con altre forze dell'ordine hanno inferto un durissimo colpo alle mafie ambientali legate al mondo dei nomadi, eseguendo 27 arresti tra i campi di via di Salone, via Salviati e Cisterna di Latina", si legge in un comunicato diffuso dal coordinatore romano dell’Ugl Polizia Locale, Marco Milani. "Le misure, disposte dalla Direzione Distrettuale Antimafia – sottolinea il sindacalista - sono giunte a conclusione di complesse indagini, condotte con l'ausilio della più sofisticata tecnologia, cui il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, ha partecipato sin dal primo momento" .