Ogni notte fanno il bagno nella fontana di Trastevere

I monumenti di Roma sono spesso trattati malissimo dai turisti tutto l’anno, ma in estate quelli maggiormente presi di mira sono le fontane, nel caso specifico quella di Santa Maria in Trastevere, usata da ragazzi italiani e stranieri come fosse una piscina, per qualche tuffo e un po’ di refrigerio nelle calde notti romane. Peccato però che non si tratti di una piscina, bensì di un’opera realizzata da Donato Bramante, con dei perfezionamenti successivi da parte di Gian Lorenzo Bernini e Carlo Fontana, su una preesistente opera forse di epoca imperiale. Si tratta della fontana ancora funzionante più antica della Capitale.

Si arrampicano sui fregi

Nonostante tale dettaglio, però, per ben due notti consecutive alcuni giovani, di ritorno dalla movida, hanno pensato bene di mettersi a mollo nelle sue acque, accompagnando tuffi e spruzzi con schiamazzi notturni. Era già accaduto lo scorso sabato notte, quando una coppia, un ragazzo in boxer e la sua amica in gonna e reggiseno, si erano immersi nella vasca più alta della fontana, e la giovane si era pure arrampicata su uno dei fregi. Il tutto era stato filmato e la bravata era stata messa online da Welcome to favelas.

La protesta dei residenti

Ovviamente il video ha spazientito i residenti che hanno chiesto più volte alle forze dell’ordine di intervenire, sporgendo anche denuncia. Questa presa di posizione da parte dei cittadini sembra però non aver funzionato, dato che la notte seguente, domenica 21 agosto, la scena si è ripetuta. In questo caso a essere immortalate sono due ragazze, una in slip e reggiseno bianchi, e l’altra vestita di nero. La prima si è seduta bella comoda a bordo vasca, come se si trovasse in quel momento in una delle tante piscine della Capitale, e non accanto a una delle fontane più belle e rinomate al mondo. La seconda si è invece buttata in acqua.

A guardarle ci sono molti loro coetanei che, invece di redarguirle, le filmano o si fanno gli affari loro, incuranti del luogo e anche del fatto che le forze dell’ordine abbiano un presidio fisso proprio nella piazza. I vandali in questione non hanno una nazionalità specifica, sono sia italiani che stranieri, provenienti un po’ da tutto il mondo. Ovviamente quello che preoccupa è che queste incursioni notturne possano rovinare la fontana, come già successo in passato, solo per avere un video o una foto da postare sui social, in ricordo dell’estate romana.

Segui già la pagina di Roma de ilGiornale.it?