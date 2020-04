A Roma è allarme rapine, chiude un tabacchi del centro: "Abbiamo paura"

Alla fine hanno deciso di abbassare la serranda e di ritirarla su soltanto dopo la fine del regime di isolamento imposto dal governo. Due fratelli proprietari di un bar tabacchi sul Lungotevere de’ Mellini, in pieno centro a Roma, sono stati costretti ad ricorrere alla misura più drastica. Il motivo, spiegano in un’intervista al Corriere, è il timore di essere rapinati.

Siamo in una zona centralissima, da una parte c’è Piazza Cavour e dall’altro lato del fiume, via Tomacelli, la strada che porta dritto a via del Corso. Prima che scoppiasse l’emergenza nel quartiere zeppo di turisti, oltre che di uffici e studi legali, complice la vicinanza con i tribunali, il via vai era continuo. Ma da quando è iniziata l’emergenza qui i marciapiedi si sono svuotati. L’atmosfera è surreale e fa paura ai pochi commercianti che hanno la possibilità di restare aperti.

Ora nell’attività dei fratelli Di Nello entrano soltanto poche persone. C’è chi compra le sigarette e chi effettua le operazioni che normalmente si farebbero alla posta. E poi, assicurano al Corriere, ci sono anche tanti poveri e senzatetto, decine quelli accampati a via della Conciliazione e nei giardini di Castel Sant’Angelo che ora si sono riversati negli angoli delle strade del quartiere. Ogni tanto entrano a chiedere l’elemosina nel bar.

Il rischio per i due imprenditori, ormai è diventato troppo alto. I malviventi, assicurano, si confondono tra i clienti indossando "occhiali e mascherina" e poi ti intimano di consegnare l’incasso. È già successo in due attività della zona e a decine di farmacie delle aree più periferiche. Le pattuglie di polizia e carabinieri ci sono ma non riescono a monitorare l’intero quadrante. E quindi piuttosto che rischiare di essere assaliti i due fratelli hanno deciso di chiudere i battenti finché la situazione non si sarà normalizzata.

A lanciare l’allarme sul tema della sicurezza, nelle scorse settimane, era stato anche il presidente di Federfarma Roma e Lazio, Vittorio Contarina, dopo una serie di rapine, furti e tentati furti ai danni delle farmacie della Capitale. "Purtroppo durante questo periodo, rapinatori sciacalli stanno colpendo le farmacie romane e delle grandi città" , ha denunciato. Sono tra i pochi esercizi commerciali ad essere rimasti aperti, aveva spiegato, ed anche "più facili da prendere di mira rispetto ai supermercati" . Per questo "si sono moltiplicati rapine e furti notturni con scasso" .