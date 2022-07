Roma brucia ancora: aperta inchiesta per il rogo di valle Aurelia

Ancora fiamme a Roma, dove a bruciare è stata la pineta Sacchetti. Un incendio di vaste dimensioni si è propagato all'interno del parco del Pineto, spingendosi fino alle propaggini di Monte Mario. La prima segnalazione è arrivata ai soccorsi attorno alle 14 di lunedì 4 luglio, quando sulla Capitale soffiava un vento caldo che ha agevolato l'estensione dell'incendio anche in altre aree, tra cui valle Aurelia. I pm di Roma hanno avviato un'indagine per incendio boschivo colposo e il procedimento è al momento a carico di ignoti. A piazzale Clodio verrà mandata una ulteriore documentazione da parte delle forze dell'ordine intervenute sul posto ma solo a operazioni concluse, perché l'attività di spegnimento non è stata completata.

Nel pomeriggio di ieri, il parco del Pineto è stato evacuato visto il rapido propagarsi delle fiamme, alimentate anche dalle sterpaglie rese aride dalla siccità. L'incendio ha danneggiato alcune strutture in legno, tra cui gli spogliatoi, dello storico centro sportivo del Vis Aurelia, che si trova a pochi passi dal parco. A subire l'evacuazione, fortunatamente senza danni, è stato il circolo The Fox in via Ettore Stampini, sempre in zona di Valle Aurelia. Qui, a creare problemi è stato il fumo denso che si è propagato dalla vicina pineta Sacchetti. E si è preferito procedere con l'allontanamento di tutti i presenti, vista anche la massiccia presenza di bambini.

Per precauzione, le forze dell'ordine nella giornata di ieri hanno deciso di procedere con l'evacuazione anche di alcuni palazzi via Proba Petronia. Con l'ausilio di polizia e carabinieri, le famiglie residenti dal civico 43 al 57 sono state costrette ad abbandonare per alcune ore le loro abitazioni a causa del rischio che le fiamme potessero lambire il centro abitato. Fortunatamente, l'intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato l'ipotesi e già verso sera le famiglie hanno potuto far ritorno nelle loro case. Le fiamme hanno raggiunto anche la zona della Balduina ma, fortunatamente, non hanno coinvolto le abitazioni della zona, altamente popolata. Continuano i disagi legati al fumo denso che si è sprigionato dalle fiamme ma fortunatamente è stato messo in sicurezza il centro abitato.

Quello di pineta Sacchetti non è comunque l'unico incendio di Roma delle ultime ore. Sono stati circa 80 gli interventi che le squadre dei vigili del fuoco hanno effettuato nella notte, di questi circa il 70% sono incendi boschivi, di sterpaglie e colture.