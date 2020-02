Spaccio ad Acilia, fermati pusher di ketamina e shaboo

Un duro colpo alla droga arriva dalla periferia sud della capitale. Qui i carabinieri hanno sottoposto a controllo per spaccio 3 persone (una 46enne romana, un filippino 41enne con precedenti penali e un cinese 30enne incensurato) tutte residenti ad Acilia, poiché erano state notate più volte in compagnia di alcuni soggetti conosciuti quali assuntori di sostanze stupefacenti.

I tre criminali sono stati attesi dai militari in strada, bloccati e perquisiti. La stessa attività è continuata anche presso la loro abitazione che ha consentito di scovare e sequestrare molteplici dosi. I tre pusher sono così finiti in manette. E sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza dell’Arma in attesa dell’udienza di convalida. I militari di Acilia hanno poi arrestato nella mattinata di ieri un 19enne incensurato del luogo poiché trovato in possesso di varie dosi di stupefacenti (tra marijuana, hashish e ketamina).

L’ulteriore perquisizione nella sua abitazione ha consentito di rinvenire complessivamente quasi 2 etti di droga oltre a tutto il materiale occorrente per il confezionamento in dosi dello stupefacente. E alla somma di oltre 700 euro in contante, provento dell’attività illecita. Il pusher è stato accompagnato nelle aule dibattimentali del tribunale di Roma, mentre lo stupefacente e l’altro materiale è stato sequestrato. Ancora ad Acilia, i carabinieri hanno fatto scattare le manette ai polsi di un 25enne romano, già conosciuto alle forze dell’ordine, per spaccio di sostanze stupefacenti.

Lo stesso, infatti, perquisito durante un normale controllo dei militari nelle vie centrali del quartiere, suggerito dal suo atteggiamento sospetto, è risultato in possesso di molteplici dosi di cocaina. La successiva perquisizione nell’abitazione ha consentito di scovare, in vari nascondigli abilmente praticati nelle pareti, ulteriore droga per una quantità complessiva di quasi 2 etti. Il pusher, immediatamente arrestato, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza davanti al giudice e lo stupefacente interamente sequestrato.

Solo pochi giorni fa un’altra operazione. Rifornivano le piazze del Trullo, di Monteverde e Montespaccato, con un’espansione dell’interesse criminale anche nell’area del comune di Pomezia. Blitz dei carabinieri alle prime luci dell’alba a Roma e provincia. Sedici arresti. Sono stati i militari del nucleo investigativo del comando provinciale di Roma, con l’ausilio delle unità cinofile antidroga e antiesplosivo, a dare esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 16 persone arrestate, a vario titolo, per associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, hashish e marijuana, aggravata dall’uso di armi.